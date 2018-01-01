З’явилися подробиці ДТП, в якій загинув екс-голова Миколаївської облради

Одразу після зіткнення Toyota Land Cruiser екс-чиновника спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ

Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста згорів у власному авто. Toyota колишнього чиновника занесло на засніженій трасі, вона вилетіла на зустрічку та в лобову зіткнулася з КамАЗом. Від потужного удару позашляховик й кабіну вантажівки зім’яло, як лист паперу. Одразу після зіткнення Land Cruiser спалахнув, і вогонь



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Автівки після смертельної ДТП

Одразу після зіткнення Toyota Land Cruiser екс-чиновника спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ

Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста згорів у власному авто. Toyota колишнього чиновника занесло на засніженій трасі, вона вилетіла на зустрічку та в лобову зіткнулася з КамАЗом.

Від потужного удару позашляховик й кабіну вантажівки зім’яло, як лист паперу. Одразу після зіткнення Land Cruiser спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ. Керманичу останнього врятуватися з вогняної пастки допомогли очевидці. Зараз він у тяжкому стані перебуває у реанімації.

Також у мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії, в якій загинув Луста. На записі було видно понівечене авто чиновника та побиту вантажівку.

Раніше повідомлялося, що у результаті зіткнення Toyota та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей.