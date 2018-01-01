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    З’явилися подробиці ДТП, в якій загинув екс-голова Миколаївської облради

    Одразу після зіткнення Toyota Land Cruiser екс-чиновника спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ
    Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста згорів у власному авто. Toyota колишнього чиновника занесло на засніженій трасі, вона вилетіла на зустрічку та в лобову зіткнулася з КамАЗом. Від потужного удару позашляховик й кабіну вантажівки зім’яло, як лист паперу. Одразу після зіткнення Land Cruiser спалахнув, і вогонь
    • Вчора, 22:40
    • Розсилка
    Автівки після смертельної ДТП
    Автівки після смертельної ДТП

    Одразу після зіткнення Toyota Land Cruiser екс-чиновника спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ

    Екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста згорів у власному авто. Toyota колишнього чиновника занесло на засніженій трасі, вона вилетіла на зустрічку та в лобову зіткнулася з КамАЗом.

    Від потужного удару позашляховик й кабіну вантажівки зім’яло, як лист паперу. Одразу після зіткнення Land Cruiser спалахнув, і вогонь перекинувся ще й на КамАЗ. Керманичу останнього врятуватися з вогняної пастки допомогли очевидці. Зараз він у тяжкому стані перебуває у реанімації.

    Також у мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії, в якій загинув Луста. На записі було видно понівечене авто чиновника та побиту вантажівку.

    Раніше повідомлялося, що у результаті зіткнення Toyota та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей.

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