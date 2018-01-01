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    У ДТП загинув екс-голова Миколаївської облради

    У результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей
    Поблизу Миколаєва в результаті ДТП загинув депутат Миколаївської облради (фракція «Наш край»), її колишній голова Володимир Луста. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, сьогодні в результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей. У результаті зіткнення автомобілі
    • Сьогодні, 11:57
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    Володимир Луста загинув у ДТП
    Володимир Луста загинув у ДТП

    У результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей

    Поблизу Миколаєва в результаті ДТП загинув депутат Миколаївської облради (фракція «Наш край»), її колишній голова Володимир Луста.

    Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, сьогодні в результаті зіткнення позашляховика «Тойота» та вантажівки на засніженій трасі загинули двоє людей. У результаті зіткнення автомобілі загорілися, загинули водій та пасажир «Тойоти». Водія вантажівки доставлено до лікарні. Про його стан наразі не відомо.

    Про те, що в цій аварії загинув депутат Миколаївської облради (фракція «Наш край»), її колишній голова Володимир Луста повідомив у Facebook миколаївський політолог Федір Левченко.

    «Загинув Володимир Луста. Сьогодні, по дорозі з Снігурівки в Миколаїв, автомобіль, в якому перебував Володимир Луста потрапив у ДТП. Генеральний директор групи компаній ПАЕК, екс-голова Миколаївської облради Володимир Луста отримав поранення, несумісні з життям», - йдеться у повідомленні.
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