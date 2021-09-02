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    В столиці планують будівництво гілки метрополітену на лівому березі

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    Перша частина нової лінії пролягатиме від вулиці Милославська до станції метро &laquo;Лівобережна&raquo; та електродепо &laquo;Троєщина&raquo; - В столиці планують будівництво гілки метрополітену на лівому березі
    Перша частина нової лінії пролягатиме від вулиці Милославська до станції метро «Лівобережна» та електродепо «Троєщина»
    Фото з відкритих джерел

    Кабмін виділив кошти на проєкт нової гілки

    У Києві на лівому березі планують побудувати нову гілку метрополітену між Осокорками та Троєщиною. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

    Відомо, що Кабмін виділив кошти на проєкт нової гілки. Проєкти метрополітену будуть скориговані, на коригування проєкту виділили 50 млн грн. Йдеться про лівобережну гілку метро Троєщина–Осокорки.

    Перша частина нової лінії пролягатиме від вулиці Милославська до станції метро «Лівобережна» та електродепо «Троєщина» та включатиме в себе шість станцій. Про терміни виконання проєкту не повідомляється.

    Зазначимо, що в мережі є стара схема можливої гілки метро між Троєщиною та Осокорками.

    Нагадаємо, Київський метрополітен нагадав школярам правила проїзду.

    До слова, біля столичної станції метро «Осокорки» почалося нове масштабне будівництво транспортної розв'язки шляхопроводу через проспект Бажана.

    Теги: Кабмін метро Олексій Гончаренко будівництво Троєщина
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    В столиці планують будівництво гілки метрополітену на лівому березі