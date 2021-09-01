У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту (фото)
Чоловіка доставили на берег за допомогою катера UMS-600 та передали бригаді швидкої допомоги
Учора, 31 серпня, у Києві чоловік стрибнув з Північного мосту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м.Києві.
«О 20:00 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що під Північним мостом, що в Оболонському районі столиці, чоловік знаходиться на мілині», – зазначається у повідомленні.
На місці події водолази виявили, що на відстані
Зі слів потерпілого він самостійно здійснив стрибок з мосту. Про причини такого вчинку не повідомляється.
Чоловіка доставили на берег за допомогою катера UMS-600 та передали бригаді швидкої допомоги.
Нагадаємо, у Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався.
Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.
До слова, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.