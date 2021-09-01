У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту (фото)

Зі слів потерпілого він самостійно здійснив стрибок з мосту

Чоловіка доставили на берег за допомогою катера UMS-600 та передали бригаді швидкої допомоги

Учора, 31 серпня, у Києві чоловік стрибнув з Північного мосту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м.Києві.

«О 20:00 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про те, що під Північним мостом, що в Оболонському районі столиці, чоловік знаходиться на мілині», – зазначається у повідомленні.

На місці події водолази виявили, що на відстані 100 метрів від берега, на мілині знаходився чоловік 1987 року народження.

Зі слів потерпілого він самостійно здійснив стрибок з мосту. Про причини такого вчинку не повідомляється.

Чоловіка доставили на берег за допомогою катера UMS-600 та передали бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Києві напівголий чоловік заліз на будівельний кран і зірвався.

Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

До слова, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.