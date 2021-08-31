Збій купівлі Е-квитків у метро Києва. У КМДА назвали причину

У поведінку транспортних бортових комп’ютерів внесли зміни і перевірили стабільність роботи системи

Учорашні проблеми із автоматизованою системою оплати проїзду (АСОП) сталась через розсинхронізацію службової бази даних і кластера. Наразі неполадки усунуто. Про це повідомляє пресслужба Київської міськради.

Компанія-виробник програмного забезпечення АСОП разом із співробітниками ГІОЦ виявили, що вчора, 30 серпня, відбулася розсинхронізація службової бази даних і кластера. В результаті цього ядро квиткової системи не взаємодіяло із зовнішніми програмними компонентами. Зокрема, для пасажирів не функціонувала опція поповнення гаманців, транспортних карт і придбання одноразових QR-квитків. Оплата проїзду раніше купленими одноразовими QR-квитками або транспортними картами з уже придбаними поїздками відбувалася гарантовано і штатно.

«Локалізувавши місце технічного збою, наші інженери негайно приступили до перемикання кластера службової бази даних на резервний, який перебував у повній готовності, але перемикання відбулося некоректно. Перемикання роботи системи з основного майданчика на резервну систему спричинило до різкого сплеску трафіку зі сторони бортових комп’ютерів. Після виявлення цього факту, зміни відповідних налаштувань і виправлення помилок були проведені роботи зі стабілізації основної та резервної системи. Після цього відновили доступ до сервісів і компонентів», – розповіли фахівці компанії Ridango AS.

Експрес-аналіз перших годин роботи системи підтвердив, що всі дані цілі і неушкоджені, зокрема, інформація про поїздки пасажирів під час реанімації системи. В поведінку транспортних бортових комп’ютерів внесли зміни і перевірили стабільність роботи системи.

«Системи, подібні до Електронного квитка Києва, – це складні інженерні конструкції, що складаються з великого набору компонентів і елементів. Вкрай складно повністю запобігти програмним або апаратним збоям усіх елементів такої великої системи», – зазначається у повідомленні.

Але великий досвід Ridango у створенні та експлуатації інфраструктурних продуктів публічних перевезень допоможе запобігти подібним ситуаціям в майбутньому. Наразі фахівці проводять всебічний і докладний аналіз позаштатної ситуації, яка сталася, щоб підвищити надійність роботи системи.

Нагадаємо, учора через технічний збій автоматичної системи оплати проїзду у Києві у пасажирів виникли проблеми із купівлею разових поїздок.

До слова, із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.