Вандали спотворили скульптуру бабусі з кравчучкою на Русанівці



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Скульптура «Бабуся з кравчучкою» Фото: Сегодня

Скульптура відновленню не підлягає

Скульптура «Бабуся з кравчучкою» на столичній Русанівці спотворена вандалами і не підлягає відновленню. Про це повідомила автор скульптури Ганна Кисельова.

«У мене немає слів. Я засмучена. Скульптура знищена, вона не підлягає відновленню. Її потрібно прибрати, зараз бабусин покалічений вигляд лякає дітей», – сказала вона «Сегодня».

Вандали «зняли» зі скульптури бабусі смішну шапку і практично повністю розкурочили голову.

Раніше комунальники Дніпровського району засипали ноги бабки і її кравчучку з качкою землею, створивши навколо неї клумбу, де були посаджені маленькі дерева і квіти. Це дуже пригнічувало скульптора, Кисельова стверджувала, що через зайву вологу металева конструкція бабки швидко поржавіє і прийде в непридатність, але комунальники запевняли, що так буде красивіше. Все закінчилося тим, що дерева і квіти всохли і землю з-під ніг бабки прибрали.

Як повідомлялося, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.