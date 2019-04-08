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    Вандали спотворили скульптуру бабусі з кравчучкою на Русанівці

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    Скульптура &laquo;Бабуся з кравчучкою&raquo;&nbsp; - Вандали спотворили скульптуру бабусі з кравчучкою на Русанівці
    Скульптура «Бабуся з кравчучкою» 
    Фото: Сегодня

    Скульптура відновленню не підлягає

    Скульптура «Бабуся з кравчучкою» на столичній Русанівці спотворена вандалами і не підлягає відновленню. Про це повідомила автор скульптури Ганна Кисельова.

    «У мене немає слів. Я засмучена. Скульптура знищена, вона не підлягає відновленню. Її потрібно прибрати, зараз бабусин покалічений вигляд лякає дітей», – сказала вона «Сегодня».

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    Раніше комунальники Дніпровського району засипали ноги бабки і її кравчучку з качкою землею, створивши навколо неї клумбу, де були посаджені маленькі дерева і квіти. Це дуже пригнічувало скульптора, Кисельова стверджувала, що через зайву вологу металева конструкція бабки швидко поржавіє і прийде в непридатність, але комунальники запевняли, що так буде красивіше. Все закінчилося тим, що дерева і квіти всохли і землю з-під ніг бабки прибрали.

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    Вандали спотворили скульптуру бабусі з кравчучкою на Русанівці
    Вандали спотворили скульптуру бабусі з кравчучкою на Русанівці

    Як повідомлялося, минулого тижня невідомі викрали сотні дерев і кущів у київському сквері.

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    Київ вандалізм Русанівка мистецтво кияни
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