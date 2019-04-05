У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев



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На місці посаджених дерев залишилися лише ямки Фото: Київзеленбуд

За фактом крадіжки рослин розпочато кримінальне провадження

У сквері на проспекті Маяковського, 2б в Деснянському районі Києва невідомі вкрали більше 300 щойно висаджених дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».

Так, скоєно крадіжку висаджених:

261 шт. ялівцю козацького;

38 шт. сосни гірської;

14 шт. барбарису Тунберга;

12 шт. тису;

3 шт. троянди;

1 шт. туї.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо також, що протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» у Святошинському районі Києва невідомі викрали майже 120 кущів.

Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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