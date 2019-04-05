У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев
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Розсилка
На місці посаджених дерев залишилися лише ямки
Фото: Київзеленбуд
За фактом крадіжки рослин розпочато кримінальне провадження
У сквері на проспекті Маяковського, 2б в Деснянському районі Києва невідомі вкрали більше 300 щойно висаджених дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».
Так, скоєно крадіжку висаджених:
- 261 шт. ялівцю козацького;
- 38 шт. сосни гірської;
- 14 шт. барбарису Тунберга;
- 12 шт. тису;
- 3 шт. троянди;
- 1 шт. туї.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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