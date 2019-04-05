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    У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев

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    На місці посаджених дерев залишилися лише ямки - У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев
    На місці посаджених дерев залишилися лише ямки
    Фото: Київзеленбуд

    За фактом крадіжки рослин розпочато кримінальне провадження

    У сквері на проспекті Маяковського, 2б в Деснянському районі Києва невідомі вкрали більше 300 щойно висаджених дерев. Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд».

    Так, скоєно крадіжку висаджених:

    • 261 шт. ялівцю козацького;
    • 38 шт. сосни гірської;
    • 14 шт. барбарису Тунберга;
    • 12 шт. тису;
    • 3 шт. троянди;
    • 1 шт. туї.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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    У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев
    У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев
    У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев
    У сквері на Троєщині невідомі викрали більш як три сотні молодих дерев

    Нагадаємо також, що протягом останніх двох тижнів у парку «Совки» у Святошинському районі Києва невідомі викрали майже 120 кущів. 

    Як повідомляв «Главком», будівельники знищили мальовничу частину вулиці Кудрявської у Києві.

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