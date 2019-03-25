У Луцьку на пам’ятнику Кобзарю з’явився моторошний надпис (фото)



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Вандали написали на пам’ятнику Кобзарю російською мовою «Луцк мертв» Фото: ІА «Волинські новини»

Правоохоронці розшукують зловмисників, які нанесли фарбою надпис на підніжжі пам’ятника Шевченку

У Луцьку поліція встановлює обставини пошкодження постаменту пам’ятника Кобзарю.

Про це 25 березня повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

«Сьогодні на лінію служби «102» поліції Волині надійшло повідомлення про те, що в Луцьку невідомі особи нанесли фарбою напис на підніжжі пам’ятника Тарасові Шевченку. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та осіб, причетних до його скоєння», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Як видно на фото, розповсюджених у місцевих ЗМІ, вандали нанесли надпис на пам’ятник Кобзарю російською мовою «Луцк мертв».

Нагадаємо, у Рівному вандали пошкодили Монумент Вічної Слави. Невідомі здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа. Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.