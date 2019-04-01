Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
-
Розсилка
Пам'ятник Петру Сагайдачному, за попередніми даними, обстріляли з вогнепальної зброї
Пам'ятник був встановлений лише рік тому
У Трахтемирові Черкаської області невідомі пошкодили пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. Відповідні фото в понеділок, 1 квітня, публікує Козацький край.
Пошкодження пам'ятника виявив випадковий перехожий. Коли саме був здійснений акт вандалізму - невідомо.
За попередніми даними, пам'ятник Сагайдачному обстріляли з вогнепальної зброї.
До слова, пам'ятник був встановлений рік тому.
Раніше на Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі.
Крім того наприкінці березня у Луцьку на пам’ятнику Кобзарю з’явився моторошний надпис.
Також на Харківщині облили червоною фарбою хрест, встановлений загиблим воїнам АТО.