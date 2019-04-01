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    Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині

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    Пам'ятник Петру Сагайдачному, за попередніми даними, обстріляли з вогнепальної зброї - Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
    Пам'ятник Петру Сагайдачному, за попередніми даними, обстріляли з вогнепальної зброї

    Пам'ятник був встановлений лише рік тому

    У Трахтемирові Черкаської області невідомі пошкодили пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. Відповідні фото в понеділок, 1 квітня, публікує Козацький край.

    Пошкодження пам'ятника виявив випадковий перехожий. Коли саме був здійснений акт вандалізму - невідомо.

    За попередніми даними, пам'ятник Сагайдачному обстріляли з вогнепальної зброї.

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    Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
    Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
    Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині
    Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині

    До слова, пам'ятник був встановлений рік тому.

    Раніше на Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі.

    Крім того наприкінці березня у Луцьку на пам’ятнику Кобзарю з’явився моторошний надпис.

    Також на Харківщині облили червоною фарбою хрест, встановлений загиблим воїнам АТО.

     

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