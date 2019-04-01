Вандали розстріляли пам'ятник гетьману Сагайдачному на Черкащині



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Пам'ятник Петру Сагайдачному, за попередніми даними, обстріляли з вогнепальної зброї

Пам'ятник був встановлений лише рік тому

У Трахтемирові Черкаської області невідомі пошкодили пам'ятник гетьману Петру Сагайдачному. Відповідні фото в понеділок, 1 квітня, публікує Козацький край.

Пошкодження пам'ятника виявив випадковий перехожий. Коли саме був здійснений акт вандалізму - невідомо.

За попередніми даними, пам'ятник Сагайдачному обстріляли з вогнепальної зброї.

До слова, пам'ятник був встановлений рік тому.

Раніше на Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі.

Крім того наприкінці березня у Луцьку на пам’ятнику Кобзарю з’явився моторошний надпис.

Також на Харківщині облили червоною фарбою хрест, встановлений загиблим воїнам АТО.