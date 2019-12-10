«Варта на Банковій» згорнула наметове містечко



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Під стінами Офісу президента два дні тривала акція «Варта на Банковій» Фото: Reuters

Намети прибрали близько третьої години ночі після отримання звісток із Парижа

Акція «Варта на Банковій» біля Офісу президента у Києві завершилася.

«Рух опору капітуляції» закінчив свій протест і звернув наметове містечко. Так, на вул. Банковій немає наметів протестувальників, металодетектори відсутні, прохід відкрито і площу звільнено.

Очевидець Василь Мартинюк повідомив Український Новинам, що намети згорнули близько 3-ї години ночі. «Причина така: Володимир Олександрович не перейшов «червону лінію», - сказав він.

Чоловік заявив, що лідери країн «Нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на зустрічі ні про що загрозливе для українського суверенітету не домовилися, і президент не перетнув межу.

Як відомо, під стінами Офісу президента два дні тривала акція «Варта на Банковій».

Раніше у неділю на Майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки».

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджали акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Цієї ночі учасники акції протесту під Офісом президента в Києві заявили, що Володимир Зеленський «не перетнув червоні лінії» під час зустрічі в «нормандські форматі».

Активісти пообіцяли надалі стежити за процесом переговорів.

Під час пресконференції за підсумками переговорів у Парижі президент Володимир Зеленський, заявив, що юди мають право на акції протесту щодо зустрічі в «нормандському форматі», але вони стали «козирем і аргументом» для президента Росії Володимира Путіна у переговорах.