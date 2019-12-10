Активісти кричать і гудять: Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову
Президент України стверджує, що Путін скористався акціями протесту на Банковій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди мають право на акції протесту щодо зустрічі в «нормандському форматі», але вони стали «козирем і аргументом» для президента Росії Володимира Путіна у переговорах 9 грудня в Парижі.
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту Нормандійської четвірки.
«Ви ж знаєте, що Україна — то демократична країна. Акції, акції — там дуже багато акцій… До речі, я вже жалію, що ми відкрили (територію біля Офісу президента) — правда, неможливо працювати, бо вони там кричать, гудять», — сказав Зеленський, усміхаючись.
Він також додав, що під час перемовин російська сторона приводила «в деталях» аргументи щодо радикалізації в Україні, наводячи, в тому числі, й нинішні протести.
«Це був дуже непростий діалог із дуже непростими людьми. І мені здається, ці акції — тільки козир і аргумент, яким сьогодні користувався президент Російської Федерації», — додав Зеленський.
Як відомо, під стінами Офісу президента триває акція «Варта на Банковій».
Раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.
Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджали акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.
Цієї ночі учасники акції протесту під Офісом президента в Києві заявили, що Володимир Зеленський «не перетнув червоні лінії» під час зустрічі в «нормандські форматі».
Активісти пообіцяли надалі стежити за процесом переговорів.