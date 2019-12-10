Активісти кричать і гудять: Зеленський вже шкодує, що відкрив Банкову



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Акція «Варта на Банковій» під стінами Офісу президента

Президент України стверджує, що Путін скористався акціями протесту на Банковій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди мають право на акції протесту щодо зустрічі в «нормандському форматі», але вони стали «козирем і аргументом» для президента Росії Володимира Путіна у переговорах 9 грудня в Парижі.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту Нормандійської четвірки.

«Ви ж знаєте, що Україна — то демократична країна. Акції, акції — там дуже багато акцій… До речі, я вже жалію, що ми відкрили (територію біля Офісу президента) — правда, неможливо працювати, бо вони там кричать, гудять», — сказав Зеленський, усміхаючись.

Він також додав, що під час перемовин російська сторона приводила «в деталях» аргументи щодо радикалізації в Україні, наводячи, в тому числі, й нинішні протести.

«Це був дуже непростий діалог із дуже непростими людьми. І мені здається, ці акції — тільки козир і аргумент, яким сьогодні користувався президент Російської Федерації», — додав Зеленський.

Як відомо, під стінами Офісу президента триває акція «Варта на Банковій».

Раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджали акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Цієї ночі учасники акції протесту під Офісом президента в Києві заявили, що Володимир Зеленський «не перетнув червоні лінії» під час зустрічі в «нормандські форматі».

Активісти пообіцяли надалі стежити за процесом переговорів.