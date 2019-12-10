Активісти на Банковій заявили, що Зеленський «не перетнув червоних ліній» у Парижі



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Акція під Офісом президента України Фото: НВ

Учасники акції протесту пообіцяли надалі стежити за процесом переговорів

Учасники акції протесту під Офісом президента в Києві заявили, що Володимир Зеленський «не перетнув червоні лінії» під час зустрічі в «нормандські форматі».

Учасники акції повідомили, що не будуть залишатися на Банковій і проводити безстроковий протест, повідомляє «Громадське».

«Зеленський не перетнув червоні лінії. Проте не виключаємо непублічні домовленості. Тому і надалі будемо стежити за процесом переговорів. Анонсуємо акцію під Верховною Радою в день розгляду закону про особливий статус Донбасу», - йдеться в заяві учасників протесту.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.