Вартість проїзду у приміських маршрутках Києва зросте: на скільки й коли

Перевізники назвали причини подорожчання проїзду

Проїзд у київських приміських маршрутках подорожчає.

В Асоціації перевізників Київської області зазначають, що вартість проїзду у приміських маршрутках зросте вже з 1 лютого.

«Проїзд подорожчає в приміських маршрутках, які курсують в Київській області. Подорожчання різне – десь на 2, 5 і 10 гривень. Залежно від довжини маршруту. Ми вже повідомили про подорожчання Київську обласну адміністрацію», – розповів сайту «Сьогодні» Олексій Павленко, голова Асоціації перевізників Київської області.

За його словами, причини та фактори подорожчання – це подорожчання пального, зростання середньої зарплати, обмеження на перевезення в період пандемії.

Днями деякі ЗМІ поширили інформацію про підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва до 20 грн найближчим часом.

Водночас у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації заявили, що столична влада не розглядає питання підвищення вартості проїзду в комунальному громадському транспорті Києва.

Нещодавно представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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