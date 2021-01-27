Проїзд по 20 грн: столична влада спростувала чутки про підвищення тарифів у транспорті

Питання підвищення вартості проїзду обговорюється приватними перевізниками

Столична влада не розглядає питання підвищення вартості проїзд у комунальному громадському транспорті Києва.

Про це УНІАН сказала завідуючка сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосинська, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію про підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва до 20 грн найближчим часом.

«Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті зараз не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося... Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками, тому що карантин, обмеження і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то зараз питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться», – зазначила Голосинська.

Нагадаємо, 13 липня 2020 року мер столиці Віталій Кличко заявив, що столична влада не планує підвищувати вартість проїзду у міському електротранспорті через підвищення вартості електроенергії з 1 серпня. «Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує підіймати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам», – сказав Кличко.

Нещодавно представники приватних перевізників попередили, що у Києві знову подорожчає проїзд в маршрутках. Після локдауну тарифи зростуть до 10-12 грн.

Кияни подали петицію, в якій пропонують позбутися маршрутних автобусів на користь муніципального транспорту Києва (автобусів, трамваїв і тролейбусів).

У жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу. На думку мера Києва Віталія Кличка, це допоможе витіснити з ринку перевезень маршрутки, які вже давно застаріли і не відповідають вимогам сучасного комфортного транспорту.

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