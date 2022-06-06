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    Новини

    Спалили беззбройну людину на Київщині. Нацполіція знайшла окупанта, який віддав наказ

    Дружина окупанта підтвердила, що її чоловік перебуває в Україні - Спалили беззбройну людину на Київщині. Нацполіція знайшла окупанта, який віддав наказ
    Дружина окупанта підтвердила, що її чоловік перебуває в Україні
    фото з відкритих джерел

    30-річному командиру роти армії РФ оголошено підозру

    Бучанське райуправління поліції у Київській області оголосило підозру командиру роти 64 окремої мотострілкової бригади старшому лейтенанту Василю Литвиненку у порушенні законів та звичаїв війни поєднані з умисним вбивством. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри.

    За матеріалами справи, підозрюваний незаконно перетнув державний кордон України і взяв участь в окупації села Липівка Бучанського району Київської області. Протягом 27 лютого-30 березня 30-річний окупант віддавав накази підлеглим на вбивства мирних мешканців.

    Зокрема слідство ідентифікувало, що 27 лютого військовослужбовці РФ виконали наказ Литвиненка і поранили мешканця Липівки. 62-річний чоловік отримав поранення черевної порожнини, однак не мав можливості звернутися по медичну допомогу, оскільки окупанти обмежили цивільне населення у вільному пересуванні. Тому внаслідок поранення літній чоловік помер 1 березня у своєму будинку.

    Наступного дня російські солдати з танку розстріляли будинок, де лежав померлий чоловік. Через обстріли хата загорілася.

    4 травня судово-медична експертиза не змогла підтвердити причини смерті померлого мешканця Липівки, якого поранили окупанти, оскільки тіло сильно обгоріло.

    В Україні Литвиненку загрожує позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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    Спалили беззбройну людину на Київщині. Нацполіція знайшла окупанта, який віддав наказ
    Спалили беззбройну людину на Київщині. Нацполіція знайшла окупанта, який віддав наказ
    фото: myrotvorets.center

    Нагадаємо, в травні журналісту програми «Схеми» вдалось додзвонитись дружині Литвиненка Анастасії. На запитання, чи повернувся її чоловік в Росію, чи досі перебуває в Україні, жінка відповіла: «Он на Украине». Про те, що українські правоохоронці підозрюють Василя Литвиненка у тому, що він віддавав наказ стріляти в мирного жителя села Липівка, і солдати виконали цей наказ в його присутності, жінці, з її слів, невідомо.

    «Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания», – сказала Анастасія Литвиненко і поклала слухавку.

    У травні Василя Литвиненка внесено до бази «Миротворець».

    Як повідомляв «Главком», слідство з’ясувало, хто з окупантів вербував людей на фейкову посаду мера Бучі. Це − російський солдат військової частини №6720 Артем Лазарєв. За даними досудового розслідування, вище керівництво Збройних сил РФ поставило завдання солдату Лазарєву – організувати роботу органів влади в окупованій Бучі Київській області, зокрема знайти кандидата на фейкову посаду міського голови.

    Нагадаємо, що окупанти в Бучі вбивали мирних людей за заздалегідь складеними списками. Про це розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

    За словами Федорука, військові РФ заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина. Він зазначив, що у списку було і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Спалили беззбройну людину на Київщині. Нацполіція знайшла окупанта, який віддав наказ