Слідство з’ясувало, хто з окупантів вербував людей на фейкову посаду мера Бучі

Протягом трьох годин окупант тероризував головлікаря Ірпінської центральної міської лікарні , погрожуючи зброєю та схиляв його зайняти незаконну посаду мера Бучі

Протягом трьох годин окупант тероризував головлікаря Ірпінської центральної міської лікарні , погрожуючи зброєю та схиляв його зайняти незаконну посаду мера Бучі

Російському військовому Артему Лазарєву повідомлено підозру

Російському солдату військової частини №6720 Артему Лазарєву повідомлено підозру у порушенні законів та звичаїв війни і підбурюванні до вчинення держзради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри від 31 травня.

За даними досудового розслідування, вище керівництво Збройних сил РФ поставило завдання солдату Лазарєву – організувати роботу органів влади в окупованій Бучі Київській області, зокрема знайти кандидата на фейкову посаду міського голови.

11 березня 2022 року підозрюваний разом з іншими окупантами на військовій техніці прибули до Ірпінської центральної міської лікарні. Лазарєв віддав наказ направити кулемети у бік медичного закладу. Сам зайшов у середину приміщення і відшукав головного лікаря Антона Довгопола. Протягом трьох годин загарбник тероризував Довгопола, погрожуючи зброєю та схиляв його зайняти посаду мера Бучі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

«Вищеперераховані дії вчинялись військовослужбовцем ЗС РФ Артемом Лазарєвим умисно з метою встановлення повного контролю Росії над політичними, економічними та інформаційними процесами на тимчасово окупованій частині території України, а саме міста Буча Київської області та з метою подальшого формування окупаційної адміністрації», – сказано у підозрі.

Додамо, що військова частина №6720 Росгвардії, належить до так званого «елітного підрозділу», заснованого і прямо підпорядкованого президенту РФ Володимиру Путіну.

Місто Буча було в окупації росармії протягом 27 лютого-31 березня 2022 року.

Після деокупанції Бучі Артем Лазарєв потрапив на відеокамеру, відправляючи до Росії награбовані речі в Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває 100-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, окупанти в Бучі вбивали мирних людей за заздалегідь складеними списками. Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CBC розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

«Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були», − сказав голова Бучі.

За словами Федорука, військові РФ заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина.

Він зазначив, що у списку було, зокрема, і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.