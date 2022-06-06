Президент посмертно нагородив журналістів, які загинули під час війни

Президент поіменно згадав усіх працівників ЗМІ, які загинули під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 32 працівники ЗМІ

З нагоди Дня журналіста Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа і членам родин журналістів, які загинули через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним.

«Не хочеться говорити зайвих слів і забирати ваш час. Я думаю, що журналісти краще за всіх знають, що таке ціна слова і ціна часу. Особливо в цей складний час для нашої держави – час війни», – сказав Зеленський.

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

«Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо», – наголосив він.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди за вагомий внесок у розвиток журналістики, високий професіоналізм та сумлінну працю.

Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа. Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Журналісти, які загинули під час війни

журналіст, письменник, волонтер Євген Баль, який помер 2 квітня унаслідок катувань у Маріуполі; журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Оксана Бауліна, яка загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві;

Оксана Гайдар, відома як Руда Пані, котра загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня;

журналістка Радіо Свобода Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня;

випускниця факультету журналістики, яка перебувала в декретній відпустці, Валерія Глодан, котра загинула 23 квітня зі своєю мамою та тримісячною донькою унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі;

викладачка журналістики й завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості Лілія Гумянова, яка була вбита 19 березня під час російських обстрілів Маріуполя;

журналіст із Тернополя Віталій Дерех, який був мобілізований і загинув унаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня;

оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов, який загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку;

військовий журналіст Віктор Дудар, котрий загинув 6 березня під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом;

публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закржевський, який загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області;

Зореслав Замойський, тіло якого з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі;

фотокореспондент та відеограф з Мукачева Роман Жук, один із засновників волонтерського проекту Chysto.de, він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня;

литовський режисер й документаліст Мантас Кведаравічюс, якого вбили в Маріуполі;

оператор луцького каналу «Аверс» Костянтин Кіц, який загинув, захищаючи Україну на фронті;

працівник прес-служби Міністерства ветеранів Денис Котенко, котрий загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

українська журналістка-фрилансерка Олександра Кувшинова, яка загинула 14 березня разом з П'єром Закржевським у селі Горенка на Київщині;

фоторепортер, воєнний кореспондент Максим Левін, який зник 13 березня, а 1 квітня його було знайдено вбитим.

французький тележурналіст каналу BFM TV Фредерік Леклер-Імхофф, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецька 30 травня;

актор й ведучий телеканалу «Дом» Павло Лі, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення;

журналіст «КNК Медіа» Олександр Литкін, котрий загинув 13 березня в с. Романівка унаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил РФ;

журналіст каналів «Україна», «Україна24», «Дом» Олександр Махов, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу;

комунікаційник та військовослужбовець Максим Мединський, який трагічно загинув під час оборони країни;

відеоінженер чернігівського каналу «Дитинець» Роман Нежиборць, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова;

оператор «24 каналу» Юрій Олійник, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині.

графік й живописець, культуролог, член Національної спілки журналістів України, лауреат журналістських премій Сергій Пущенко, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони;

оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, який згинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві;

документаліст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time Брент Рено, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені;

екс-менеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець Євген Старинець, після початку повномасштабного російського вторгнення у боях за Попасну на Луганщині загинув 30 квітня;

журналістка, письменниця, член НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов'є» Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі;

цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділєрбек Шакіров був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона;

редактор запорізького сайту misto.zp.ua Олег Якунін загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, 30 травня від обстрілу росіянами евакуаційної колони на Луганщині загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф.Осколки снарядів пробили броньований транспорт і спричинили смертельне поранення журналіста в шию. Він робив матеріал про евакуацію мирного населення з Луганської області.