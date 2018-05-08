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    Вечірня гроза наробила лиха у Києві

    Дощ із сильним вітром поламали дерева у столиці
    У понеділок, 7 травня, у Києві пройшов сильний дощ із грозою. Ще вчора жителі міста, затамувавши подих, спостерігали з вікон домівок за неймовірним явищем з блискавками і громом. У соцмережах з’явилося безліч вражаючих знімків грози у Києві. Але вже сьогодні вранці кияни та гості міста побачили на вулицях столиці іншу картину, не таку
    • Сьогодні, 09:39
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    Зламане дерево на вул. Інститутській
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком
    Зламане дерево на вул. Інститутській

    Дощ із сильним вітром поламали дерева у столиці

    У понеділок, 7 травня, у Києві пройшов сильний дощ із грозою.

    Ще вчора жителі міста, затамувавши подих, спостерігали з вікон домівок за неймовірним явищем з блискавками і громом. У соцмережах з’явилося безліч вражаючих знімків грози у Києві.

    Але вже сьогодні вранці кияни та гості міста побачили на вулицях столиці іншу картину, не таку чарівну, як учора. Поламані дерева, відламані гілки дерев на дорогах і тротуарах – такого лиха наробили у Києві дощ із сильним вітром.

    Зокрема, кореспондент «Главкома» побачив на вул. Інститутській кілька поламаних дерев.

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    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Вечірня гроза наробила лиха у Києві
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    За прогнозами синоптиків, вдень у вівторок у Києві - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза

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