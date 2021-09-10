Верховний Суд дозволив ввести в експлуатацію скандальний будинок на Подолі

У березні 2020 року КМДА обстежила ділянку, відведену для садибної забудови не більш як чотири поверхи заввишки

Ділянку 0,08 гектара, на якій зведено будинок, у приватну власність у 2004 році отримала співачка, екснардепка Оксана Білозір

Верховний Суд пристав на бік забудовника – кооперативу «Зелений замок» – у справі про введення в експлуатацію 11-поверхівки на вулиці Мирна, 2/1, що неподалік Житнього ринку на Подолі. Про це свідчить постанова Верховного Суду від 30 серпня.

У березні 2020 року КМДА обстежила ділянку, відведену для садибної забудови не більш як чотири поверхи заввишки, та виявила, що там зведено житловий комплекс на 11 поверхів. Адвокати забудовника у суді доводили, що «зайві» поверхи – то антресолі.

Тож Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю скасував право на початок будівельних робіт і документ про готовність об’єкта до експлуатації.

Кооперативу «Зелений замок» вдалося оскаржити це рішення в Окружному адмінсуді Києва.

Верховний Суд залишив у силі це рішення. Судді дійшли висновку, що Департамент архбудконтролю видав наказ, спираючись на інформацію від Департаменту земельних ресурсів, – у той час, як підставою могла бути лише власна перевірка ДАБК (Державної архітектурно-будівельної інспекції).

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Києва скасовано право на початок будівельних робіт та реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації на вулиці Мирній, 2/1.

20 квітня стало відомо про арешт будівництва.

4 травня Шевченківський районний суд Києва скасував арешт незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1 у Києві, що був накладений ухвалою слідчого судді від 7 квітня 2020 року.

27 травня суд у черговий раз заарештував незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Мирній, 2/1.

Ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови, де дозволено будівництво житлових будинків не вище 4 поверхів. Разом з тим там будується 11-поверховий будинок (див фото).

Замовником будівництва є ОК ЖБК «Зелений замок», власниками якого є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007-2008 рр.) Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович. Влад і Москович разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – «Пріма Естейт», «Прем’єр Крістал» і «Ексон Прем’єр Шулявська» (зводить ЖК у сквері біля ст. м. «Шулявська»).

Ділянку 0,08 га на вул. Мирній, 2/1 у приватну власність у 2004 році отримала Оксана Білозір. У жовтні 2016 року Білозір за договором про суперфіцій передала свою ділянку під забудову Івану Владу із с. Біла Церква Закарпатської області.

Як свідчать дані Держреєстру речових прав на нерухоме майно, 20 січня цього року недобудований багатоповерховий житловий будинок на вул. Мирній, 2/1 був проданий, і право власності на цей об’єкт незавершеного будівництва було продано лондонській компанії «Сімекс Ентерпрайзес» (Simex Enterprises), власником якої значиться громадянин Коста-Рики.