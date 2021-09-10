У Києві розпочалися рейди контролю за дотриманням маскового режиму

Рішення про посилення контролю було ухвалене на комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня

У столиці інспектори вже перевіряють киян на дотримання режиму носіння масок в громадських місцях. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає «Громадське радіо».

Вона попередила киян та гостей міста про показові рейди для контролю маскового режиму в столиці. Рішення про посилення контролю за дотриманням санітарно-епідеміологічних норм ухвалили на комісії з надзвичайних ситуацій регіонального рівня.

«Ми приймали рішення аби посилити саме інспектування дотримання санітарно-епідеміологічних норм, які зараз діють, аби люди могли уберегти себе, а ті, хто порушують правила, щоб несли відповідальність. Такі рейди (щодо дотримання маскового режиму – ред.) вже проводяться», – уточнила Ганна Старостенко.

Нагадаємо, як повідомляють деякі ЗМІ, у Києві вже з 13 вересня можуть посилити карантин.