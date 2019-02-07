Виборча кампанія: за добу на Київщині зафіксовано три порушення



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Білборд виготовлено з порушенням виборчого законодавства Фото: Нацполіція

З початку проведення передвиборчої агітації працівники поліції Київщини зафіксували 23 правопорушення

За добу поліція Київщини задокументувала три факти порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

2 факти виявлено та зареєстровано в Обухівському районі – агітаційна продукція без зазначення інформації про установу, що здійснила друк, тираж та відповідальної особи. Аналогічне правопорушення задокументовано в Броварському районі.

«Так, до Обухівського відділу поліції надійшла заява від представника громадської організації про те, що по вул. Київській він виявив два агітаційні білборди, які розміщені з порушенням Закону України «Про вибори Президента України». На місці події працювала слідчо-оперативна група. Працівники поліції задокументували правопорушення», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили особу, причетну до вчинення правопорушення, і відносно неї складено адміністративний протокол за ч.2 ст.212-13 КУпАП. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом, з початку проведення передвиборчої агітації працівники поліції зафіксували 23 правопорушення. Левова частка всіх зареєстрованих фактів – це розповсюдження з порушеннями друкованих матеріалів передвиборчої агітації. За результатами проведених перевірок складені відповідні адміністративні матеріали і направлені до суду для прийняття рішення.

До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.