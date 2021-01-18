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    Вибори на Київщині. Поліція склала 35 адмінпротоколів

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    17 січня відбулися повторні вибори голів трьох міст - Вибори на Київщині. Поліція склала 35 адмінпротоколів
    17 січня відбулися повторні вибори голів трьох міст
    Фото: Національна поліція України

    Поліцейські затримали киян, які прибули до столичної області для участі у виборчих «каруселях»

    Учора, 17 січня, на території 15 регіонів держави відбулися повторні вибори депутатів місцевих, сільських та селищних рад, міських голів. Поліцейські зафіксували 84 повідомлення про порушення виборчого законодавства, повідомили в пресслужбі відомства.

    За результатами реагування на повідомлення склали 35 протоколів. Із них 32 протоколи – за ст. 212-22 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування).

    Також по одному протоколу склали за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) та ст. 212-10 КУпАП (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму).

    Окрім того, поліцейські затримали киян, які прибули до столичної області для участі у виборчих «каруселях».

    Працівники Броварського відділу поліції у межах розслідування кримінального провадження встановили 5 жителів Києва, які змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів.

    У неділю, 17 січня, відбулися повторні вибори голів трьох міст – Борисполя і Броварів на Київщині та Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Уже стали відомі перші результати.

    Теги: Національна поліція України вибори місцева влада поліція
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