Призначена дата повторних виборів у Броварах

Вибори у Броварах відбудуться у наступному році

У понеділок, 23 листопада, новостворена Броварська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення про дату повторних виборів депутатів Броварської міської ради та броварського міського голови

Так, повторні вибори відбудуться 17 січня 2021 року. Про це повідомляє «Трибуна-Бровари» на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, 9 листопада Київський окружний адміністративний суд за позовом кандидата на посаду броварського міського голови Андрія Саука визнав такими, що не відбулися, вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади, і зобов’язав ТВК провести повторні вибори.

11 листопада апеляційний суд залишив без зміни рішення Київського окружного адміністративного суду, яким вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади визнано такими, що не відбулися, і зобов’язав призначити повторні вибори.

16 листопада Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії.

Як відомо, під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це надалі могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Виявилося, що «нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від «Слуги народу» Дмитром Ратнікова.

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