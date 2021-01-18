Названо переможця виборів мера Борисполя

Володимир Борисенко отримав 28,42% голосів на повторних виборах мера Борисполя

За даними Бориспільської міської територіальної виборчої комісії, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Володимир Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя. Він отримав 28,42% голосів (5496).

На другому місці – чинний секретар міської ради Владислав Байчас. За нього проголосувало 3987 осіб.

На третьому місці – Володимир Кондратенко («Удар»), за якого проголосували 3911 осіб.

Загалом у повторних виборах бориспільського міського голови брали участь 16 кандидатів.

Результати виборів Бориспільського міського голови. Фото: Андрій Сичка, Facebook

Явка на виборах у Борисполі становила 30,15%.

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка з перемогою. «Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня», – написав Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, у неділю, 17 січня, відбулися повторні вибори голів трьох міст – Борисполя і Броварів на Київщині та Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Раніше повідомлялися перші результати цих виборів.