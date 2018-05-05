Вибух на Подолі: встановлено особу загиблого і названо основну версію (відео)

У помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві в ніч на суботу, 5 травня. Це - 36-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва. З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій. Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано,



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У квартирі загиблого правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та гранатомет

У помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві в ніч на суботу, 5 травня. Це - 36-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва.

З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій.

Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив.

Зараз у помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Слідчі дії продовжуються.

Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.

Нагадаємо, вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. За даними свідка, швидше за все загинув безхатько. З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.