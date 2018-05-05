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    Вибух на Подолі: встановлено особу загиблого і названо основну версію (відео)

    У помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет
    Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві в ніч на суботу, 5 травня. Це - 36-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва. З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій.  Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано,
    • Сьогодні, 12:22
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    <span lang="UK">У квартирі загиблого правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та гранатомет</span>
    У квартирі загиблого правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та гранатомет

    У помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет

    Правоохоронці встановили особу чоловіка, який загинув під час вибуху на вулиці Кирилівській у Києві в ніч на суботу, 5 травня. Це - 36-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій. 

    Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив. 

    Зараз у помешканні чоловіка триває обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Слідчі дії продовжуються.

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    Вибух на Подолі: встановлено особу загиблого і названо основну версію (відео)
    Вибух на Подолі: встановлено особу загиблого і названо основну версію (відео)

    Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).  Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

    Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.

    Нагадаємо, вибух пролунав близько 00:45 суботи. На місце прибула машина патрульної поліції та очепила місце інциденту. За даними свідка, швидше за все загинув безхатько. З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

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