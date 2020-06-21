Вибух у багатоповерхівці. Кияни обурені поведінкою нардепа Тищенка



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Тищенко привів із собою на заборонену для інших територію зграйку дівчат-блогерш зі смартфонами для зйомок себе коханого

В мережі коментують цинічну піаракцію депутата від «Слуги народу» на місці трагедії

Перебування депутата на місці трагедії супроводжувалось піаракцією під умовною назваою «майбутній кандидат в мери допомагає постраждалим». Зокрема ЗМІ повідомили про те, що саме за вимогою Тищенка постраждалим давали воду з лимоном.

Мешканець Позняків, журналіст Ігор Ляшенко висловився щодо піаракції одіозного депутата у соцмережі.

«Депутат «Слуга народу» Тищенко вдень приїхав на місце вибуху будинку на Позняках. Користуючись, очевидно, пропуском депутата, пройшов за огороджувальну стрічку.

Гаразд, піаритися і світитися де тільки можна – суть більшості політиків. І Тищенко там був не один депутат.

Але тільки він один привів із собою на заборонену для інших (у тому числі журналістів) територію зграйку дівчат-блогерш зі смартфонами для зйомок себе коханого.

При цьому робити там депутату Тищенко особливо було нічого і тинявся він зі своїми дівчатами по території рятувальних робіт якось «скучно-потеряно», – написав журналіст.

«Тищенко вирішив тим, хто постраждав від вибуху в Києві, дуже допомогти.. Принісши лимони. Але вони людям виявилася такими ж потрібними, як Києву – Коля на посаді мера», – пишуть у мережі.

В мережі коментують візит депутата Тищенка (мовою оригіналу):

«Также рядом с семьей находится Николай Тищенко, по требованию народного депутата пострадавшим дали воду с лимонным соком. По утверждению политика, лимонный сок помогает при стрессе».

Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

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