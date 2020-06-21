Вибух у Києві. ДСНС повідомляє вже про двох загиблих



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На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції Фото ДСНС України

Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку

На місці вибуху у Дарницькому районі Києва в десятиповерховому житловому будинку знайдено тіла двох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

«Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи. Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Як повідомлялося, вранці 21 червня стався вибух у столичному будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Як зазначає пресслужба ДСНС, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одного загиблого.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

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