Під час вибуху у будинку на Позняках загинула 77-річна жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці події працюють шість психологів ДСНС, які надають екстрену допомогу евакуйованим

Станом на 17.00 рятувальники вже евакуювали 23 особи, деблокували трьох людей

У Києві під час вибуху у житловому будинку на Позняках загинула 77-річна жінка. Про це йдеться на сайті ДСНС.

Рятувальники зазначають, що станом на 17.00 вже евакуювали 23 особи, деблокували трьох людей.

«На місці події працюють шість психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку. Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку», - йдеться у повідомленні.

Всього для проведення робіт залучено 466 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС 174 особи та 29 одиниць техніки, у тому числі чотири кінологічні розрахунки.

До відома, «Укрзалізниця» шукає дві родини залізничників, які проживають у столичному будинку, де стався вибух.

Як зазначалося раніше, під час вибуху у багатоповерхівці на столичних Позняках уламки бетону та будівельних конструкцій розлетілися на відстань до 100 метрів.

Пресслужба ДСНС поінформувала, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одну загиблу людину.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.