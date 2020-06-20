Одіозний депутат від «Слуги народу» не зміг назвати кількість нардепів у Раді (відео)



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«425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає» - Тищенко

«Вони виходять, приходять, виходять, приходять» – Тищенко

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання щодо кількості нардепів у Верховній Раді України.

Конфуз стався в ефірі «Апостроф TV».

Так, ведуча запитала у Тищенка, скільки народних депутатів входить до складу ВР. У відповідь нардеп почав плутатися з відповіддю, і відбувся діалог такого змісту:

Ведуча: «Скільки народних депутатів у Парламенті?»

Тищенко: «200… Почекайте, 405 по-моєму?»

Ведуча: «Ну, майже в принципі».

Тищенко: «Так, так? 405? Не помилився?»

Ведуча: «Ну, ще є там двадцяточка».

Тищенко: «425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає».

У результаті Тищенко так і не зміг назвати правильну кількість нардепів.

«Вони виходять, приходять, виходять, приходять», – заявив він.

Варто відзначити, що, конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів. Водночас за підсумками парламентських виборів 2019 року в Парламент пройшли 423 нардепи (ця кількість вказана на сайті ВР).

Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

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