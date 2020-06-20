  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Одіозний депутат від «Слуги народу» не зміг назвати кількість нардепів у Раді (відео)

    • Розсилка
    <p>&laquo;425 депутатів? Бачите, вже і пам&rsquo;яті немає&raquo; - Тищенко</p> - Одіозний депутат від «Слуги народу» не зміг назвати кількість нардепів у Раді (відео)

    «425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає» - Тищенко

    «Вони виходять, приходять, виходять, приходять» – Тищенко

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання щодо кількості нардепів у Верховній Раді України.

    Конфуз стався в ефірі «Апостроф TV».

    Так, ведуча запитала у Тищенка, скільки народних депутатів входить до складу ВР. У відповідь нардеп почав плутатися з відповіддю, і відбувся діалог такого змісту:

    Ведуча: «Скільки народних депутатів у Парламенті?»

    Тищенко: «200… Почекайте, 405 по-моєму?»

    Ведуча: «Ну, майже в принципі».

    Тищенко: «Так, так? 405? Не помилився?»

    Ведуча: «Ну, ще є там двадцяточка».

    Тищенко: «425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає».

    У результаті Тищенко так і не зміг назвати правильну кількість нардепів.

    «Вони виходять, приходять, виходять, приходять», – заявив він.

    Варто відзначити, що, конституційний склад Верховної Ради – 450 народних депутатів. Водночас за підсумками парламентських виборів 2019 року в Парламент пройшли 423 нардепи (ця кількість вказана на сайті ВР).

    Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

    Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

    Читайте також:
    Одіозний Тищенко очолив київський осередок партії «Слуга народу»
    Брендові годинники, сумки, прикраси і 10 млн готівки. Скандальний «слуга» Тищенко показав декларацію

     

    депутат партії скандал Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ