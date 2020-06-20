Одіозний депутат від «Слуги народу» не зміг назвати кількість нардепів у Раді (відео)
«425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає» - Тищенко
«Вони виходять, приходять, виходять, приходять» – Тищенко
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не зміг відповісти на запитання щодо кількості нардепів у Верховній Раді України.
Конфуз стався в ефірі «Апостроф TV».
Так, ведуча запитала у Тищенка, скільки народних депутатів входить до складу ВР. У відповідь нардеп почав плутатися з відповіддю, і відбувся діалог такого змісту:
Ведуча: «Скільки народних депутатів у Парламенті?»
Тищенко: «200… Почекайте, 405 по-моєму?»
Ведуча: «Ну, майже в принципі».
Тищенко: «Так, так? 405? Не помилився?»
Ведуча: «Ну, ще є там двадцяточка».
Тищенко: «425 депутатів? Бачите, вже і пам’яті немає».
У результаті Тищенко так і не зміг назвати правильну кількість нардепів.
«Вони виходять, приходять, виходять, приходять», – заявив він.
Нагадаємо, в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.
Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.