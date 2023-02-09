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Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
фото: пресслужба КМДА

Трьох людей вже вдалося витягнути з-під завалів

Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці одна людина загинула. Трьох людей вже вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державно адміністрації.

Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри фото 1

За попередньою інформацією ще шість осіб, дістають рятувальники ДСНС. «Є люди під завалами, їх чутно. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри фото 2

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого,  пролунав вибух. Згодом мер міста повідомив, що за попередньою інформацією, в результаті вибуху одна людина загинула.

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Теги: рятувальники Київ вибух

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