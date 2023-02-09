Київ позбудеться ще одного пам’ятника радянському діячу. Розпочато демонтаж (фото)
Пам'ятник Ватутіну було встановлено у Маріїнському парку у 1948 році
У Києві розпочали демонтаж пам’ятника генералу Миколі Ватутіну, розташованому у Маріїнському парку. Відповідне фото вже з’явилося в соцмережах.
Пам'ятник Ватутіну було встановлено у Маріїнському парку у 1948 році.
Нагадаємо, вчора Міністерство культури та інформаційної політики визнало пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Наказ про невнесення їх до реєстру нерухомих пам’яток уже підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Того ж дня розпочали демонтаж пам’ятника радянському льотчику Валерію Чкалову, на вулиці Олеся Гончара.
Раніше повідомлялося, що у Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви. Вона була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату.
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