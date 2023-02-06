«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд

Київ виключили із переліку зон можливих бойових дій

Верховна рада, уряд, забудовники та кілька банків – як державних, так і приватних, у січні 2023 року опинилися в епіцентрі непублічного конфлікту. Почалося все 1 жовтня 2022 року, коли в Україні стартувала державна програма доступного кредитування житла «єОселя». Згідно з нею, українські військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці можуть отримати іпотечний кредит на пільгових умовах.

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Ключові параметри пільгової іпотеки за програмою «єОселя»: ставка кредитування – 3% річних

термін кредитування – до 20 років

максимальна сума кредиту – 6 млн грн

початковий внесок – від 20%

Програма «єОселя» реалізується двома міністерствами – економіки та цифрової трансформації, а її учасниками є п'ять банків: державні Ощадбанк, Приватбанк та Укргазбанк, а також комерційні банк «Глобус» та Sky Bank. Передбачається, що найближчим часом пільгова іпотека стане доступною для всіх українців, які потребують поліпшення житлових умов (вони зможуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних).

87% одержувачів пільгових кредитів за програмою «єОселя» – військовослужбовці та правоохоронці фото: epa

Здавалося б, будівельним компаніям тільки радіти такому сприянню. Проте все зіпсували нові правила, які запровадив законотворець, а уряд підкоригував. Хронологія змін така:

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1 грудня 2022 року було ухвалено закон №2823-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законів про підтримку позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України». Згідно з законом, позичальник може тимчасово звільнятися від сплати кредиту та відсотків, якщо його нерухомість перебуває на тимчасово окупованій території, або на території, де ведуться військові дії.

6 грудня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову №1364, згідно з якою норма про те, що позичальник може тимчасово не платити за іпотечним кредитом, поширюється також на території, де бойові дії не тільки ведуться, але і можуть вестися.

22 грудня 2022 року наказом №309 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до територій, де військові дії можуть потенційно вестися, були віднесені Київ та Київська область, Харків, Херсон, Запоріжжя та Миколаїв.

28 січня 2023 року закон, який звільняє позичальників від сплати іпотечних кредитів, набрав чинності.

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Обмін листами

Зважаючи на потенційні наслідки нових правил, 16 січня 2023 року президент Конфедерації будівельників України, колишній президент групи компаній «XXI століття» Лев Парцхаладзе забив на сполох. Він розіслав офіційні листи президенту, керівнику його Офісу, прем'єр-міністру, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури, а також голові профільного комітету з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася. Мовляв, існує загроза іпотечному кредитуванню, бо з 28 січня усі позичальники з Києва, Харкова, Херсона, Запоріжжя та Миколаєва зможуть на законних підставах звернутися до банків із проханням призупинити виплати грошових зобов'язань (тіла кредитів, відсотки та інші виплати). Хоча бойові дії на цих територіях не ведуться. Але якщо можна не платити, тим більше на законних підставах – хто ж платитиме?

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А вже 18 січня перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко надіслала листи до відповідних державних структур з проханням розібратися зі зверненням Лева Парцхаладзе.

Практично одразу ж відгукнулася на запит бізнесу голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. У своїй офіційній відповіді Юлії Свириденко вона закликала відповідні державні структури розібратися з питанням: мовляв, як же так – існує загроза загалом іпотечному кредитуванню, зривається державна програма «єОселя».

Тут треба зазначити, що своїм наказом від 13 січня 2023 року Мінінтеграції внесло зміни до переліку територій, що перебувають у зоні можливих бойових дій, виключивши із нього Київ. 16 січня документ був зареєстрований у Міністерстві юстиції та набрав чинності 27 січня, просто в переддень вступу в дію закону, що гарантував пільги позичальникам.

«Треба жити…»

У принципі, виключення саме Києва зі списку територій, які потенційно перебувають у зоні бойових дій, Конфедерацію будівельників України вже цілком влаштовує – адже саме на столицю України та Київську область припадає переважна більшість виданих зараз іпотечних кредитів, до 60%. (Інші популярні регіони – Волинська, Рівненська та Чернігівська області).

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«У нас вся країна – територія можливих бойових дій. Але ми думали, що війна закінчиться за рік. Зараз розуміємо, що вона може тривати ще рік, а може, й довше. Але сидіти, склавши руки, теж не можна, жити треба… Зараз іпотечне кредитування йде практично лише за програмою «єОселя». Програма хороша, правильна. Вона для наших військових, учителів, медиків, які, наприклад, зараз орендують житло, але завдяки «єОселі» можуть його зрештою придбати у власність», – каже у розмові з «Главкомом» Лев Парцхаладзе.

Щодо Харкова, Херсона, Запоріжжя та Миколаєва (які й далі залишаються у зоні можливих бойових дій), то, на думку президента Конфедерації будівельників України, питання мають вирішувати місцеві органи влади. «На відміну від Києва, зазначені міста обстрілюються щодня. Звичайно, там інша ситуація», – вважає Лев Парцхаладзе.

На відміну від Києва, Харкову зараз точно не до розвитку іпотечного кредитування Фото: AP

Але логіку Парцхаладзе поділяють не всі. Голова підкомітету з питань будівництва та проєктування комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда у розмові з «Главкомом» визнає, що вкрай незадоволений винятком Києва зі списку міст, де можуть вести бойові дії.

«Рішення Кабміну суперечить заявам нашого вищого військового керівництва – Володимира Зеленського, Олексія Данилова та Валерія Залужного, про те, що країна-агресорка готує новий наступ, і що Київ – потенційна зона бойових дій», – каже народний депутат.

За словами політика, лист Олени Шуляк із проханням розібратися із ситуацією щодо потенційних зон бойових дій – виключно її особиста ініціатива: «Комітет не розглядав це питання, депутатів взагалі не було про нього повідомлено. У цьому випадку це було перевищення повноважень з боку голови парламентського комітету».

До речі, за словами міністра економіки Юлії Свириденко, в 2023 роцi передбачається видати до 15 тис. іпотечних кредитів за програмою «єОселя». Але станом на 1 лютого 2023 року видано тільки 784 кредити (на загальну суму близько 1 млрд грн). 87% одержувачів – військові та силовики, 8% – медики, 4% – вчителі та 1% – вчені.

«Іпотека зараз, зі зрозумілих причин – не найпопулярніший вид кредитування: вкладешся у житло, а потім раптом ракета прилетить… Хочу зазначити, що понад 90% квартир, які потрапили під програму «єОселя» – це вторинний ринок, з новобудовами мало хто хоче зв'язуватися», – розповідає у розмові з «Главкомом» заступник керівника департаменту комунікацій Приватбанку Олег Серга. Він вважає: розмови про те, що припинення пільгового кредитування за програмою «єОселя» може поставити хрест на розвитку іпотеки в Україні, сильно перебільшено. «Вже давно минули часи, коли існували банки, які орієнтуються виключно на іпотеку. У Приватбанку, наприклад, 82% кредитного портфеля – це кредитні ліміти на картках. Оплата в розстрочку – 8%, по 2% – кредити готівкою та автокредити. І лише 6% – іпотека», – каже Олег Серга.

Андрій Кузьмін, «Главком»