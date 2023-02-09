У застосунку «Київ цифровий» з’явилася нова функція

Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них

Тепер у застосунку «Київ Цифровий» можна дізнатися про рівень радіації у столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Для отримання інформації про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI)», – йдеться в повідомленні.

Користувач може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

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«Минулого року для оперативного контролю радіаційної безпеки в Києві було встановлено п’ять датчиків, які фіксують рівень радіаційного фону в режимі реального часу», – зазначають в КМДА.

Крім того, повідомляється, що у Києві діє мережа із семи високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Дані з пунктів фіксуються щохвилини та зберігаються на сервері для подальшого аналізу. На додачу до референтних у всіх районах столиці працює 46 індикативних пунктів, які доповнюють високоточні.

Раніше повідомлялося, що «Київ Цифровий» удосконалив налаштування сповіщень про повітряну тривогу.