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Від завтра Києвом почнуть курсувати автобуси, які місто отримало від Риги

Альона Боженко
glavcom.ua
Від завтра Києвом почнуть курсувати автобуси, які місто отримало від Риги
З 1 жовтня на машрути Києва вийдуть 11 нових автобусів
фото: Віталій Кличко

На маршрути вийдуть 11 автобусів

З 1 жовтня на маршрути столиці вийдуть 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«1 жовтня на маршрути міста, після всіх необхідних процедур оформлення, вийдуть 11 автобусів, які Київ отримав від Риги у якості допомоги. Зокрема йдеться про новостворений маршрут № 44 – з Троєщини до метро «Лівобережна». Ним курсуватимуть 6 автобусів. Ще 5 ризьких автобусів додадуть до рухомого складу трьох міських маршрутів», – написав Кличко.

Мер додав, що ще 17 автобусів, отриманих столицею від німецьких партнерів, вийдуть на маршрути через два тижні.

Нагадаємо, Київ передасть Дніпру, який зазнав масованих ворожих атак, 30 пасажирських автобусів.

Додамо, у Деснянському районі української столиці на житловому масиві Троєщина обмежили рух на тротуарі на вулиці Архітектора Ніколаєва. Ремонтні роботи триватимуть з 20 вересня до 25 жовтня. 

Теги: місто Київ автобус

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