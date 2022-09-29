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Київ посилить охорону в школах

Надія Клочко
glavcom.ua
Київ посилить охорону в школах
Охорона в школах буде запроваджуватися поступово
фото з відкритих джерел

Відповідно до планів столичної влади, у кожній школі перебуватиме щонайменше один охоронець

Влада Києва вирішила посилити охорону шкіл. Для цього буде створено «Муніципальну охорону». Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що охорона в школах запроваджуватиметься поступово. Першим районом, де у школах почне працювати «Муніципальна охорона», буде Святошинський.

Охоронятимуть навчальні заклади за кошти з бюджету столиці. У школах перебуватиме щонайменше один охоронець.

«Наразі триває набір нових співробітників КП «Муніципальна охорона» та інструктаж персоналу», – повідомили у КМДА.

Нагадаємо, удень 29 вересня до правоохоронців Києва надійшла інформація про замінування школи на Осокорках. Дітей вивели на вулицю, а вибухотехніки, поліція та рятувальники обстежили територію школи. 

Як повідомив раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, у Києві до зимового сезону готові 99% садків та шкіл. Температура в класах шкіл очікується в межах 17-20 градусів тепла.

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Теги: Київ школа КМДА

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