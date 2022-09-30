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Київ передасть пасажирські автобуси Дніпру, який постраждав від обстрілів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ передасть пасажирські автобуси Дніпру, який постраждав від обстрілів
Київ забезпечить дніпрян автобусами
фото ілюстративне

Після обстрілу  в Дніпрі знищений та пошкоджений громадський транспорт

Київ передасть Дніпру, який зазнав масованих ворожих атак,  30 пасажирських автобусів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Вибухи були настільки потужними, що у місцевих жителів повилітали вікна та вибило двері. Також автівки, які стояли на вулиці залишилися без скла.

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Теги: населення столиця ринок Дніпро Київ Віталій Кличко

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