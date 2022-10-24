Відключення світла на Київщині 24 жовтня: важливі деталі 

Кілька областей сьогодні періодично будуть сидіти без електропостачання

За розпорядженням «Укренерго», у Київській області з 9:24 почалися стабілізаційні відключення світла. Список населених пунктів, котрих може стосуватися таке відключення, розміщений на сайті і постійно оновлюється. Про це повідомляють ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Ми робимо все можливе, щоб відключення для кожного клієнта тривало не більше, ніж чотири години. Однак воно може повторитись протягом доби дня через чотири години, якщо «Укренерго» не скасує застосування стабілізаційних відключень. Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 10-ї до 14-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00. Зверніть увагу: можлива невелика похибка в часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами», – йдеться в повідомленні.

Для того, аби підтримати енергосистему, енергетики закликають українців споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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Нагадаємо, «Укренерго» вводить тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях. Економія допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Як повідомлялося, у Київській області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком.

Нагадаємо, 22 жовтня зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах.