Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня

Сьогодні окупанти знову атакували Україну, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Росії, а Банкова висунула ультиматум Червоному Хресту

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 13 жовтня.

Нові атаки ворога

Сьогодні близько п'ятої години ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. Як повідомив голова Київської ОВА, одній з громад області зафіксовано три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Також у ніч на 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

У другій половині дня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівненській, Львівській, Волинській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, російські загарбники вдарили ракетами по одному з військових об’єктів у Львівській області.

Повітряне командування «Захід» повідомило, що сьогодні російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр» об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Українські системи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети.

Російський режим – терористичний: важлива резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. За – 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат, який демонструє повну підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи.

Найважливіші моменти резолюції:

1. Зазначається, що російський режим – є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму.

2. Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення.

3. Зазначається, що перебування Росії у Радбезі ООН – не є легальним, і немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.

4. Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

Обмін полоненими

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 20 українців – 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Серед звільнених з полону є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Зараз хлопці зараз проходять медичний огляд і незабаром побачаться з рідними.

Графік відключення електроенергії скасовано

Ситуація з енергопостачанням у всіх областях України стабілізована. Графіки відключення електроенергії сьогодні не будуть застосовувати. Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Козинський. За його словами, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

Козинський застеріг, що не варто розслаблятися, а слід бути готовим до нових атак. «Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. «Укренерго» як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години», – додав Козинський.

Ультиматум Червоному Хресту

Банкова дала Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що в Оленівці наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

«Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи. Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії», – зазначив він.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна, як наголосив Єрмак, буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».