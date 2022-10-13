Головна Новини
search button user button menu button

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня

Надія Клочко
glavcom.ua
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом
фото з відкритих джерел

Сьогодні окупанти знову атакували Україну, ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Росії, а Банкова висунула ультиматум Червоному Хресту

«Главком» пропонує дізнатися головні події, які сталися сьогодні, 13 жовтня. 

Нові атаки ворога

Сьогодні близько п'ятої години ранку росіяни здійснили атаку на Київщину. Як повідомив голова Київської ОВА, одній з громад області зафіксовано три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа. Жертв і постраждалих немає. 

Також у ніч на 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані.

У другій половині дня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Рівненській, Львівській, Волинській, Чернівецькій та Тернопільській областях. 

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, російські загарбники вдарили ракетами по одному з військових об’єктів у Львівській області. 

Повітряне командування «Захід» повідомило, що сьогодні російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу «Калібр» об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Українські системи протиповітряної оборони збили чотири крилаті ракети. 

Російський режим – терористичний: важлива резолюція ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. За – 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат, який демонструє повну підтримку Парламентської асамблеї Ради Європи. 

Найважливіші моменти резолюції:

1. Зазначається, що російський режим – є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму.

2. Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення.

3. Зазначається, що перебування Росії у Радбезі ООН – не є легальним, і немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.

4. Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня фото 1

Обмін полоненими

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 20 українців – 14 воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Серед звільнених з полону є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Зараз хлопці зараз проходять медичний огляд і незабаром побачаться з рідними. 

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня фото 2

Графік відключення електроенергії скасовано

Ситуація з енергопостачанням у всіх областях України стабілізована. Графіки відключення електроенергії сьогодні не будуть застосовувати. Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Козинський. За його словами, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію.

Козинський застеріг, що не варто розслаблятися, а слід бути готовим до нових атак. «Однак ми маємо бути готовими до нових атак ворога. «Укренерго» як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її. А для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години», – додав Козинський.

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня фото 3

Ультиматум Червоному Хресту 

Банкова дала Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що в Оленівці наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

«Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи. Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії», – зазначив він.

Якщо Червоний Хрест не пристане на ці умови, Україна, як наголосив Єрмак, буде застосовувати «всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання».

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня фото 4

Читайте також: 

Теги: ЗСУ війна ПАРЄ Офіс президента червоний хрест обмін полоненими електроенергія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними
НАТО допоможе Україні зробити іранські дрони неефективними
Сьогодні, 19:25
Ймовірний наступ із Білорусі: ЗСУ повідомили, звідки можуть зайти війська РФ
Ймовірний наступ із Білорусі: ЗСУ повідомили, звідки можуть зайти війська РФ
Сьогодні, 13:58
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів
Авіація ЗСУ вразила два ворожі склади та пункти управління, – Генштаб
Сьогодні, 18:29

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
135K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
120K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
118K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
93K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
77K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Сьогодні, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Сьогодні, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту