Відключення світла у Києві: ДТЕК пояснила, на що чекати містянам у холоди

У години пікових навантажень ввечері чи зранку під час досить холодної погоди можуть виникати дефіцити

Навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть

Чи зникатиме цієї зими світло у квартирах та офісах жителів столиці, розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. Про це пише «Великий Київ».

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«У години пікових навантажень ввечері чи зранку під час досить холодної погоди можуть виникати дефіцити, які в цілому мають покриватися українською генерацією, імпортом. І якщо цього буде не вистачати, в деякі години можуть бути обмеження. Але це тільки в пікові навантаження, коли буде дуже холодно та буде дуже велике споживання», – сказав виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу «Київ».

Однак навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть та не створюватимуть незручностей для водіїв, зазначив представник ДТЕК.

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Про можливі відключення у години пік раніше повідомляв директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Його прогноз був більш категоричним – при -8°C світла точно не буде.

Заявляли також, що застосовувати графіки обмежень електроенергії поки не в планах Міненерго. Пояснювали, що у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

До слова, «Укренерго» запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами – принаймні, так це рішення пояснюють у самій компанії. Водночас, весь бізнес та українська влада зараз працюють над реструктуризацією боргів, тож таким шляхом має піти і монополіст, щоб утримати тарифи на поточному рівні.