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Відключення світла у Києві: ДТЕК пояснила, на що чекати містянам у холоди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відключення світла у Києві: ДТЕК пояснила, на що чекати містянам у холоди
У години пікових навантажень ввечері чи зранку під час досить холодної погоди можуть виникати дефіцити
фото з відкритих джерел

Навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть

Чи зникатиме цієї зими світло у квартирах та офісах жителів столиці, розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук. Про це пише «Великий Київ».

«У години пікових навантажень ввечері чи зранку під час досить холодної погоди можуть виникати дефіцити, які в цілому мають покриватися українською генерацією, імпортом. І якщо цього буде не вистачати, в деякі години можуть бути обмеження. Але це тільки в пікові навантаження, коли буде дуже холодно та буде дуже велике споживання», – сказав виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу «Київ».

Однак навіть за умови відключень світлофори у вечірній час у Києві працюватимуть та не створюватимуть незручностей для водіїв, зазначив представник ДТЕК.

Про можливі відключення у години пік раніше повідомляв директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Його прогноз був більш категоричним – при -8°C світла точно не буде.

Заявляли також, що застосовувати графіки обмежень електроенергії поки не в планах Міненерго. Пояснювали, що у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

До слова, «Укренерго» запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами – принаймні, так це рішення пояснюють у самій компанії. Водночас, весь бізнес та українська влада зараз працюють над реструктуризацією боргів, тож таким шляхом має піти і монополіст, щоб утримати тарифи на поточному рівні.

Теги: тарифи Міненерго бізнес влада Укренерго

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