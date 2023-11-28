США виділили $25 млн для енергетики України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів. Як повідомляє Міністерство енергетики України, USAID та секретаріат Енергетичного співтовариства підписали угоду про грант

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній

Уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики України.

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Як зазначається, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми – анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній, повідомили в пресслужбі.

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Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу.