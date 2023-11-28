Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США виділили $25 млн для енергетики України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США виділили $25 млн для енергетики України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зробить перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 25 млн доларів. Як повідомляє Міністерство енергетики України, USAID та секретаріат Енергетичного співтовариства підписали угоду про грант
фото з відкритих джерел

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній

Уряд Сполучених Штатів Америки виділив перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на $25 млн. Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства. Про це повідомляє  пресслужба Міністерство енергетики України.

Як зазначається, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми – анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній, повідомили в пресслужбі.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетним питанням в роботі американського Конгресу. 

Читайте також: Конгрес США цього тижня розглядає важливі для України документи – Маркарова
Теги: США енергетика гроші гуманітарна допомога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт анонсував фінансову допомогу на енергетичний сектор
США готові виділити $500 млн на зміцнення енергосистеми України
17 листопада, 00:25
Берлін робить ставку на модульне житло для біженців
Брак житла для українців у Німеччині. Як Берлін вирішує проблему
16 листопада, 10:16
Потерпілий внаслідок падіння дерева отримав черепно-мозкову травму, закритий перелом правої лопатки, перелом зубів
Комунальники заплатять велику компенсацію киянину, якого 10 років тому травмувало дерево
13 листопада, 11:26
Ми не маленький Ізраїль, всю нашу територію надійно прикрити просто неможливо
Чого очікувати від Росії взимку
12 листопада, 17:41
Байдену потрібна потужна міжнародна перемога над ворогами США та демократії
Два головні завдання для президента США Байдена
12 листопада, 11:11
Літак проводив навчальні вправи та «сталися аварійні обставини, що призвели до падіння»
Військовий літак США під час тренувань розбився над Середземним морем – ЗМІ
12 листопада, 02:45
В США залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України
США витратили майже весь залишок коштів, передбачених на допомогу Україні
8 листопада, 21:57
На карті – старий поділ світу Рузвельта, покладений в основу нинішньої архітектоніки безпеки, яка безповоротно застаріла
Новий світовий уряд або Що буде з ООН
31 жовтня, 10:17
Біженці з України зможуть отримати додаткову допомогу у Естонії
Естонія повідомила гарну новину для українських біженців
31 жовтня, 08:36

Економіка

Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP
Єврокомісія підтримала заборону російських алмазів – AFP
США виділили $25 млн для енергетики України
США виділили $25 млн для енергетики України
Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом
Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом
Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект
Євросоюз може знищити тисячі тонн кави через один законопроект
Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС
Ізраїль оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС
Іноземний бізнес сплатив $20 млрд у бюджет РФ за рік до повномасштабного вторгнення
Іноземний бізнес сплатив $20 млрд у бюджет РФ за рік до повномасштабного вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування
56K
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
32K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
25K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
24K
«Батько не залишив заповіту». Син Кернеса розповів, як родина ділила спадок ексмера Харкова
13K
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч

Новини

Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО
Сьогодні, 13:11
Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua