Планові відключення світла в Україні: Міненерго зробило заяву

Міненерго переконує, що українцям не варто хвилюватися, потужностей поки вистачає

Протягом двох діб дефіцит в енергосистемі був пов’язаний з роботами на теплових енергоблоках

В Україні наразі цілком вистачає генерації електроенергії для забезпечення потреб споживачів. У планових відключеннях світла немає потреби у жодному з регіонів країни. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

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Представниця Міненерго зазначила, що протягом двох діб дефіцит в енергосистемі був пов’язаний з роботами на теплових енергоблоках, які в аварійному порядку вийшли в ремонт.

«Причини з’ясовуються, але більшість із енергоблоків уже відновлено, і на цей момент ми не потребуємо аварійного імпорту. Генерації достатньо, щоб покривати все споживання», – підкреслила заступниця міністра.

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Світлана Гринчук зазначила, що внаслідок масованої ворожої атаки дронами цієї ночі було пошкоджено магістральні лінії електропередачі.

«У столиці залишилися без електропостачання близько 12 тис. споживачів, на цей момент уже всіх заживлено. Однак у Київській області та Києві можуть бути обмеження внаслідок пошкодження обстрілом ліній «Укренерго».

«Але наголошую, що генерації електроенергії достатньо для того, щоб покривати споживання», – сказала вона.

За словами Світлани Гринчук, у разі виникнення потреби Україна зможе звертатися до сусідніх європейських країн по допомогу для імпорту електроенергії, пропускні спроможності для якого наразі становлять 1,2 ГВт, та можуть невдовзі бути збільшені.

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Як повідомлялося, у Києві без світла були 121 житловий будинок, 75 домівок приватного сектору та 12 установ. Було зафіксовано загоряння на одній із підстанцій.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Раніше енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога.