Директорка Асоціації добувної промисловості України оцінила плани підвищення тарифу на передачу електроенергії

«Укренерго» має працювати над реструктуризацією боргів, а не підвищувати тариф на передачу електроенергії – Оринчак

«Укренерго» запланувало підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для того, щоб провести виплати за кредитами – принаймні, так це рішення пояснюють у самій компанії. Водночас, весь бізнес та українська влада зараз працюють над реструктуризацією боргів, тож таким шляхом має піти і монополіст, щоб утримати тарифи на поточному рівні. Про це заявила виконавчий директор Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

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«Зараз нам потрібно думати не про те, щоб видавати заробітні плати менеджменту у вигляді високих заробітних плат, або виплачувати кредити. Зараз має бути проведена передусім реструктуризація. Тому ми не бачимо логіки у цьому рішенні про підвищення тарифу», – підкреслила Оринчак.

Вона наголосила, що наразі український бізнес, так само як і все українське суспільство, переживає економічну кризу, а «Укренерго», як державний монополіст, має звертати більше уваги на ці проблеми. Тому компанії варто співпрацювати більше із західними донорами, щоб отримати додаткове фінансування, і в такий спосіб – втримати тарифи від зростання.

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Як відомо, Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг схвалила підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід державного монополіста «Укренерго» має скласти 58,7 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на погашення кредитів компанії – попри те, що наразі всі українські підприємства проводять реструктуризацію боргів.

У свою чергу генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укренерго» повинна реструктуризувати свою заборгованість так само, як це роблять усі компанії, адже отримала підтримку міжнародної спільноти, і стримати зростання тарифу, щоб не втратити залишки бізнесу в країні.