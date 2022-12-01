Відключення світла у столиці: що відомо про ситуацію в Києві

Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають

Сьогодні, 1 грудня, у Києві на ситуація з енергосистемою стабілізується. Проте екстрені відключення світла в місті ще тривають. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків – залежить від киян», – йдеться в повідомленні.

Столична влада також нагадала про те, що цього понеділка кияни лишалися без електропостачання на понад 9 год., а минулої доби вже на сім.

«Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві частину котелень готують до автономної роботи у разі відсутності електроенергії.