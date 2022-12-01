Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла у столиці: що відомо про ситуацію в Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення світла у столиці: що відомо про ситуацію в Києві
Столична влада закликала до свідомого споживання електроенергії, це прискорить повернення стабілізаційних графіків
фото ілюстративне

Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають

Сьогодні, 1 грудня, у Києві на ситуація з енергосистемою стабілізується. Проте екстрені відключення світла в місті ще тривають. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків – залежить від киян», – йдеться в повідомленні.

Столична влада також нагадала про те, що цього понеділка кияни лишалися без електропостачання на понад 9 год., а минулої доби вже на сім.

«Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві частину котелень готують до автономної роботи у разі відсутності електроенергії. 

Читайте також:

Теги: кияни блекаут влада електроенергія енергетика Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ поступово відмовляється від викопного палива
Зелена енергетика вироблятиме 83% електроенергії у світі до 2050 року
19 листопада, 10:28
Подоляк переконаний, що російські атаки по об‘єктах енергетики не впливають на ситуацію на фронті
Банкова пояснила, чи впливають удари РФ по об‘єктах енергетики на ситуацію на фронті
27 листопада, 19:52
Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення
Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення
27 листопада, 15:08

Новини

Відключення світла у столиці: що відомо про ситуацію в Києві
Відключення світла у столиці: що відомо про ситуацію в Києві
Мешканці зруйнованого будинку на Жилянській почали висувати вимоги владі
Мешканці зруйнованого будинку на Жилянській почали висувати вимоги владі
Як часто вмикатимуть світло киянам: роз'яснення ДТЕК
Як часто вмикатимуть світло киянам: роз'яснення ДТЕК
Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)
Станції кільцевої електрички у Києві отримають нові назви (список)
У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж
У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж
Якою буде головна ялинка України: Кличко розповів всі деталі 
Якою буде головна ялинка України: Кличко розповів всі деталі 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
58K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
44K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
43K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
34K
У Росії закінчується час
34K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України

Новини

Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту