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Драма на руїнах. Жителі зруйнованого будинку на Жилянській оголосили війну

столиця
Аліна Євич glavcom.ua
Драма на руїнах. Жителі зруйнованого будинку на Жилянській оголосили війну
Мешканці вже боролися за свій будинок, коли поруч будувалася одна зі «свічок Войцехівського» – тоді чотириповерхівку хотіли знести
фото: glavcom.ua

Власники зруйнованого житла у престижному районі відмовляються переїздити на околиці

17 жовтня у чотириповерхівку на вулиці Жилянській, 116А у центрі Києва врізався іранський дрон. П’ятеро людей, серед яких вагітна жінка, – загинули. Половину будинку було зруйновано.

Столична влада заявила, що місто не відбудовуватиме цю старовинну споруду, яка пережила і Першу, і Другу світові, а 16 родинам нададуть інше житло. Мешканці будинку, дізнавшись про запропоновані варіанти, відмовилися переїжджати на околиці  і тепер домагаються відновлення принаймні вцілілої частини багатоповерхівки. Переселятися з будинку, за який вони раніше воювали із забудовником, вони не хочуть і готові навіть самостійно сплатити певну суму за ремонт.

«Главкому» власники квартир на Жилянській, №116А розповіли, як борються за те, аби врятувати свій дім.

Чергова битва за будинок на Жилянській

Мешканці будинку на Жилянській кажуть: усвідомлюють, що відбудова коштуватиме мільйони гривень, але підозрюють, що столична влада відмовляється його ремонтувати не з цієї причини, а тому що земля під старою багатоповерхівкою у центрі Києва коштує ще дорожче.

Нагадаємо, що ця історична будівля витримала не тільки натиск двох війн, а й безконтрольну столичну забудову – поблизу виріс багатоповерховий ЖК «Елегант» скандально відомого київського забудовника Анатолія Войцеховського. Коли почалося будівництво, мешканці старенької чотириповерхівки до останнього не здавалися. Вони відмовлялися від нав’язливих пропозицій продати свої квартири, скаржилися владі на цілодобовий шум з будівельного майданчика, будматеріали посеред вулиці і запевняли, що їх намагаються вижити. Але свій будинок врешті вони відстояли, хоча впритул до нього тепер стояла страшна 32-поверхівка.

Тетяна Махрінська розповіла «Главкому», що після заяви місцевої влади про те, що будинок не відновлюватимуть, сусіди створили ОСББ. Махрінська його й очолила. «Тимчасове житло нам не пропонували – ми лише читали у новинах про те, що нас заселять у готелі чи гуртожитки. Зараз ми розмістилися хто у друзів, хто у родичів. Після заяви міського голови про те, що будинок не вдасться відновити, ми створили ОСББ і тепер спілкуємося з владою. Ми будемо вимагати відновлення, адже з усього будинку пошкоджено лише чотири квартири, інша половина дому ціла, – наполягає голова ОСББ. – Наприклад, у моїй квартирі (вона у правій, вцілілій частині), тріщин на стінах немає. Тому на сьогодні існують два варіанти: або повністю руйнувати будинок і зводити новий, або відбудовувати його пошкоджену половину. Про це від міської влади ми почули вже після того, як створили ОСББ і заявили у соцмережах, що вимагаємо відновлення будинку. 25 листопада, відбулася перша нарада, на якій було сказано, що варіанти відбудови будинку шукатимуть архітектори. Для цього вже проводять експертизи – оглядають фундамент і стіни. Ми чекаємо на їхній висновок, де буде сформовано, як наш будинок можна відбудувати».

Наразі, попри те, що половина дому вціліла, жити у ньому не можна – з іншою половиною були зруйновані і сходи. 17 жовтня працівники ДСНС, після того, як загасили пожежу, підіймали мешканців вцілілої половини на потрібний поверх, аби вони могли зібрати речі, і потім спускали вниз.

Новий будинок на лівому березі замість старого на правому

Голова ОСББ будинку на Жилянській Тетяна Махрінська розповідає: коли мер Києва Віталій Кличко заявив, що будинок не підлягає відновленню, деякі мешканці запанікували і вже були готові погодитися на інше житло, аби не залишитися взагалі бездомними.

«Нас спершу викликали по одному (окремо кожну квартиру) у департамент будівництва. Там сказали, що є лише два варіанти: або заселитись у квартиру у новобудові на вулиці Польській (у Дарницькому районі, лівий берег Києва, це ближче до околиць міста ніж до центру, – «Главком»), або отримати грошову компенсацію. Але у якому розмірі – не  озвучували. Тоді дві родини погодилися поїхати і подивитися на квартири. З’ясувалося, що вони розташовані на 23 поверсі у новобудові. Зараз, під час відключень світла, це поганий варіант. Газу і води там також не буде. Плюс, будинок ще треба доводити до ладу після забудовників. Тобто нам запропонували геть не те, що ми мали. Фактично та новобудова за Червоним Хутором – одна з останніх у межах Києва, далі вже танковий завод. Біля нього нам теж менш за все хочеться зараз жити», – пояснює Тетяна Махрінська.

У той же час мешканці будинку на Жилянській дізналися, що інші будинки з аналогічними руйнуваннями вже почали відбудовувати.

Половина будинку вціліла, але до неї немає доступу, бо зруйновано внутрішні сходи
Половина будинку вціліла, але до неї немає доступу, бо зруйновано внутрішні сходи
Фото: «Главком»

«У перший день, коли стався вибух, Кличко чомусь сказав, що будинок не підлягає відновленню. Але у той самий час інші будинки з такими ж руйнуваннями відбудовують, зокрема на Виноградарі і на Академмістечку. Ми із сусідами зібралися, порівняли наш історичний будинок у центрі Києві із висоткою на околицях поруч із небезпечним об’єктом, і зрештою створили ОСББ, щоби спільно відстоювати наші інтереси. ОСББ відповідає не лише за будинок, а й за землю під ним, тобто всі власники квартир є співвласниками території», – пояснює стратегію Махрінська.

Актив жителів будинку на Жилянській ще чекає на висновок архітекторів, але загалом вони готові навіть розділити із містом витрати на відбудову.

«Коли архітектори приїхали – сказали, що будинок, можливо, не настільки аварійний, щоби його зносити. Тобто можна буде лише добудувати іншу половину. Поки що немає результатів експертизи, але сподіваємось, що, незалежно від висновку, ми зможемо повністю відбудувати будинок за рік чи два», – каже Тетяна Махрінська.

Нове житло нам не пропонували. Історії жителів інших потрощених будинків

Втім, не усім українцям зрозуміла ситуація навколо зруйнованого будинку на Жилянській. Адже тут мешканцям принаймні пропонують інші квартири у новому будинку. І це в умовах війни просто неймовірна допомога. У той час сотням тисяч людей, які втратили житло по всій Україні про таке не доводиться і мріяти. Комусь доводиться самостійно шукати прихистку у школах чи гуртожитках, комусь – самотужки ремонтувати пошкоджене майно, або ж купувати нове. Державна підтримка недостатня і її доводиться довго чекати. Так, наприклад, родині із Запоріжжя представники влади запропонували тільки близько 274 тис. грн. Цих грошей не вистачить на відбудову поруйнованої хати.

Будинок Ірини Чумаченко після кількох обстрілів вже не підлягає відновленню
Будинок Ірини Чумаченко після кількох обстрілів вже не підлягає відновленню
Фото Ірини Чумаченко

«У наш будинок прилетіло і крім того, здетонував снаряд, який не розірвався під час попереднього обстрілу. Нам сказали, що максимальна сума відшкодування від держави – 274 тис. грн, і то під питанням. Ні купити інше житло, ні відбудувати нове…», – розповідає Ірина Чумаченко із Запоріжжя.

Мешканцям будинку в Ірпені також довелося самостійно збирати кошти і відновлювати своє житло, а компенсацію від держави вони отримали лише кілька тижнів тому – у вигляді матеріалів для ремонту балконів, розповідає жителька будинку Яна Антонова.

Кошти на відновлення будинку збирають самі жильці, держава надала першу допомогу лише у жовтні
Кошти на відновлення будинку збирають самі жильці, держава надала першу допомогу лише у жовтні
Фото Яни Антонової

«У наш будинок на 408 квартир перший снаряд прилетів одразу, як ми з нього поїхали. Тепер ми проводимо аукціони і благодійні свята у дворі свого будинку, щоби зібрати пожертви на ремонт. Будинок відновленню підлягає, але відновлення власним коштом – це дуже важко, дорого і довго. На сьогодні понад 2 млн грн «у роботі», ще 4 млн потрібні просто зараз… 1 жовтня ми отримали першу допомогу від держави – 13 балконних металопластикових дверей для місць загального користування», – каже Ірина Антонова.

Аліна Євич, «Главком»

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Теги: влада ремонт будинок історія житло місто вибух завод столиця земля Київ будівництво

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