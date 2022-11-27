Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення

Світло буде відсутнє з 14:00 до 16:00

У Луцьку енергетики попередили про відключення світла сьогодні, 27 листопада. Значну частину міста планово знеструмлять з 14:00 до 16:00. Про це повідомляє «Волиньобленерго».

«Для проведення робіт «Волиньобленерго» з 14:00 до 16:00 одночасно припинить електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста», – попередили енергетики.

Вказано, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів. «Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», – закликали в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в «Укренерго», наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%.

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.