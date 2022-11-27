Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення
фото з відкритих джерел

Світло буде відсутнє з 14:00 до 16:00

У Луцьку енергетики попередили про відключення світла сьогодні, 27 листопада. Значну частину міста планово знеструмлять з 14:00 до 16:00. Про це повідомляє «Волиньобленерго».

«Для проведення робіт «Волиньобленерго» з 14:00 до 16:00 одночасно припинить електропостачання 33-го, 40-го та 55-го мікрорайонів міста», – попередили енергетики.

Вказано, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання споживачів. «Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», – закликали в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в  «Укренерго», наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%. 

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Читайте також: 220 вам у хату! Як не залишитися без електрики в блекаут
Теги: Луцьк енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням
Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми
Сьогодні, 00:33
Енергетики дають бій росіянам на своєму фронті
Подвиг, який сьогодні роблять енергетики
Вчора, 15:02
Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу
Фінляндія екстрено відправить Україні енергетичне обладнання
Вчора, 03:25

Події в Україні

Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення
Луцьк залишиться без світла: енергетики попередили про знеструмлення
ЗСУ б’ють ворога поблизу Білогорівки: Гайдай розповів про ситуацію на Донеччині
ЗСУ б’ють ворога поблизу Білогорівки: Гайдай розповів про ситуацію на Донеччині
Окупанти обстріляли Авдіївку. Є постраждалий
Окупанти обстріляли Авдіївку. Є постраждалий
У звільненому Херсоні лунають вибухи
У звільненому Херсоні лунають вибухи
У Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ - Федоров
У Мелітополі колаборанти у паніці шукають шляхи втечі до РФ - Федоров
На Херсонщині знайдено тіла розстріляних окупантами літньої жінки та її сина (фото 18+)
На Херсонщині знайдено тіла розстріляних окупантами літньої жінки та її сина (фото 18+)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
16K
Борис Джонсон перекваліфікувався у вантажника, щоб допомогти Україні
15K
Російські «еліти» сподіваються на смерть Путіна
14K
27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
11K
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
11K
ЗСУ здивували НАТО винахідливістю при атаках Зміїного – NYT

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту