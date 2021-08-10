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    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері

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    Коли мопед розвертався, Chevrolet збив його - У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері
    Коли мопед розвертався, Chevrolet збив його
    Фото із відкритих джерел/Інформатор

    Молоді люди на мотоциклі були в шоломах, тому й отримали лише садна та забої

    У Дніпрі напередодні ввечері сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль Chevrolet збив скутер Honda, за кермом якого перебував молодий хлопець, а на пасажирському сидінні перебувала дівчина.

    Як повідомляє «Информатор», ДТП сталася у той момент, коли двоколісний транспортний засіб здійснював розворот.


    Авто та мотоцикл їхали в одному напрямку. При цьому на дорозі було мало транспорту.

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    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері
    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері
    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері
    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері

    Вже на місці події стало відомо, що постраждалий є родичем водія автівки і пасажирки. Серйозних травм вдалося уникнути, оскільки молоді хлопець і дівчина перебували у захисних шлемах. Хоча у підсумку їх госпіталізували.

    Ця ДТП викликала резонанс у місті.

    У соцмережах, коментуючи аварію, люди повідомили, що її учасники були не просто родичами, а батьки збили своїх дітей.

    Теги: ДТП діти Дніпро автомобіль батьки скутер мотоцикл
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    У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері