У Дніпрі автівка збила підлітків на скутері

Коли мопед розвертався, Chevrolet збив його

Молоді люди на мотоциклі були в шоломах, тому й отримали лише садна та забої

У Дніпрі напередодні ввечері сталася ДТП, внаслідок якої автомобіль Chevrolet збив скутер Honda, за кермом якого перебував молодий хлопець, а на пасажирському сидінні перебувала дівчина.

Як повідомляє «Информатор», ДТП сталася у той момент, коли двоколісний транспортний засіб здійснював розворот.





Авто та мотоцикл їхали в одному напрямку. При цьому на дорозі було мало транспорту.

Вже на місці події стало відомо, що постраждалий є родичем водія автівки і пасажирки. Серйозних травм вдалося уникнути, оскільки молоді хлопець і дівчина перебували у захисних шлемах. Хоча у підсумку їх госпіталізували.

Ця ДТП викликала резонанс у місті.

У соцмережах, коментуючи аварію, люди повідомили, що її учасники були не просто родичами, а батьки збили своїх дітей.