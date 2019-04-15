Відкриття казкової виставки тюльпанів у Києві перенесено



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Погода внесла корективи у плани відкриття виставки тюльпанів

Відкриття на території Печерського ландшафтного парку «Співоче поле» традиційної щорічної виставки тюльпанів перенесено з 19 квітня на 25 квітня. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Такі зміни пов’язані з погодними умовами.

«У зв`язку з погодними умовами дату початку роботи виставки тюльпанів «Казки світу» перенесено на 25 квітня!» - інформують зеленбудівці.

Як уже повідомлялося, цього року виставка тюльпанів має вразити своєю казковістю.

«КО «Київзеленбуд» та його районні Управління зеленими насадженнями запрошують до чарівного світу казок, де прекрасна Попелюшка гуляє барвистими алеями з тюльпанів, де Алладін розсікає хмари на квітучому килимі, туди, де вітер дмухає у багряні вітрила, а золота рибка виконує будь які бажання. Пориньте у яскравий всесвіт з тюльпанів, втілений з сюжетів відомих казок, де навіть дорослі відчують себе, як у дитинстві, в дивовижному місці, де реальність зливається з казкою», - анонсує «Київзеленбуд».

Адреса: вул. Лаврська, 33

Час роботи: 09:00 до 20:00

Вартість вхідних квитків: дорослий – 75грн, дитячий – 25 грн. Для дітей до 7 років, пенсіонерів, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.