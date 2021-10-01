Нерухомість невпинно дорожчає: які ціни в новобудовах Києва в жовтні

Ціни на житло в столиці пішло вгору із послабленням карантину

Від початку 2021 року ціни на нерухомість у столиці виросли на понад 20%

Ціни на первинне житло в Києві продовжують зростати. Станом на 1 жовтня середня вартість квадратного метра нового житла у столиці складає 33 тис. грн. Про це повідомляє ЛУН Місто.

Як зросли ціни

Згідно зі статистикою ЛУН, станом на 1 жовтня середня ціна квадратного метра нового житла у Києві виросла з 32,5 тис. грн до 33 тис. грн грн.

Ціни на нове житло в районах столиці

Найдорожчим районом Києва залишається Печерськ. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 62,6 тис. грн.

Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 23,2 тис. грн за квадрат. Приблизно у цю ж ціну найдорожчі (в середньому) квадратні метри в агломерації – 22,1 тис. грн у Вишгороді, 23 тис. грн у Вишневому. Найдешевші квадрати передмістя – Білогородка із 15,1 тис. грн за кв. м.

Ціни у класах житла

Станом на 1 жовтня економ-клас у Києві в середньому коштує 22,3 тис. грн за кв. м.

Ціна комфорт-класу – 27 тис. грн за кв. м.

Бізнес-клас коштує 49,4 тис. грн за кв. м, преміум – 76,9 тис. грн за кв. м.

Також ЛУН повідомляє, що від початку 2021 року ціни на нерухомість у столиці виросли на понад 20%.

Як повідомлялося раніше, у мережі показали, який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира у Києві.