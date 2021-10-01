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    Нерухомість невпинно дорожчає: які ціни в новобудовах Києва в жовтні

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    Ціни на житло в столиці пішло вгору із послабленням карантину - Нерухомість невпинно дорожчає: які ціни в новобудовах Києва в жовтні
    Ціни на житло в столиці пішло вгору із послабленням карантину
    Фото з відкритих джерел

    Від початку 2021 року ціни на нерухомість у столиці виросли на понад 20%

    Ціни на первинне житло в Києві продовжують зростати. Станом на 1 жовтня середня вартість квадратного метра нового житла у столиці складає 33 тис. грн. Про це повідомляє ЛУН Місто.

    Як зросли ціни

    Згідно зі статистикою ЛУН, станом на 1 жовтня середня ціна квадратного метра нового житла у Києві виросла з 32,5 тис. грн до 33 тис. грн грн.

    Ціни на нове житло в районах столиці

    Найдорожчим районом Києва залишається Печерськ. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 62,6 тис. грн.

    Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 23,2 тис. грн за квадрат. Приблизно у цю ж ціну найдорожчі (в середньому) квадратні метри в агломерації – 22,1 тис. грн у Вишгороді, 23 тис. грн у Вишневому. Найдешевші квадрати передмістя – Білогородка із 15,1 тис. грн за кв. м.

    Ціни у класах житла

    Станом на 1 жовтня економ-клас у Києві в середньому коштує 22,3 тис. грн за кв. м.

    Ціна комфорт-класу – 27 тис. грн за кв. м.

    Бізнес-клас коштує 49,4 тис. грн за кв. м, преміум – 76,9 тис. грн за кв. м.

    Також ЛУН повідомляє, що від початку 2021 року ціни на нерухомість у столиці виросли на понад 20%.

    Як повідомлялося раніше, у мережі показали, який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира у Києві.

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    Теги: Київ нерухомість житло квартира
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    Нерухомість невпинно дорожчає: які ціни в новобудовах Києва в жовтні