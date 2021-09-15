Податок на житло у 2022 році збільшиться: кому та скільки доведеться заплатити

Платити податок мають виключно власники житла, і лише раз на рік

У 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів зросте з 2 832 грн до 3600 грн

Влітку 2022 року українці заплатять на 21% більше податків за житло, ніж у 2021 році. Це зазначено у Податковому кодексі України.

Зокрема, у 2022 році сума податку за квартиру площею 100 квадратів виросте з 2 832 грн до 3 600 грн. При цьому розмір податку розраховується, виходячи з розміру мінімальної зарплати за той рік, за який сплачується податок – за кожен зайвий квадратний метр потрібно платити 1,5% від мінімальної зарплати. У цьому році це 70,8 грн, а у 2022-му вже 90 грн.

При цьому платити потрібно лише за зайву площу (для квартири за кожен квадрат вище 60 метрів, а за будинок - вище 120 квадратів).

Найбільше заплатять ті, в кого метраж квартири перевищує 300 кв. м. Власникам такого житла доведеться заплатити податок у розмірі 25 тис. грн. Таку ж суму заплатять власники приватних будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв.м.

Хто муситиме платити:

податок повинні будуть платити виключно власники житла;

сума податку жодним чином не залежатиме від кількості членів сім'ї чи від кількості осіб, прописаних у квартирі чи будинку;

податок сплачується один раз на рік тією особою, на яку оформлено особовий рахунок;

в разі, якщо особовий рахунок розділено на кількох співвласників і навіть після поділу рахунку метраж перевищує встановлені норми, податок повинен буде заплатити кожен із співвласників. Податок буде нараховуватися виключно на метри, що перевищують встановлену норму;

якщо особовий рахунок є розділеним, кожен із співвласників платить податок виключно за свою частку;

якщо квартира чи будинок знаходяться у спільній власності, але особовий рахунок не є поділеним, податок повинен буде сплатити один із власників за згодою всіх сторін.

Кого вважатимуть власником надлишкового житла:

власники однієї чи кількох квартир, сумарна площа яких перевищує 60 кв. м;

власники одного чи кількох житлових будинків, сумарна площа яких перевищує 120 кв. м;

власники різних типів нерухомості (квартира і будинок), сумарна площа яких перевищує 180 кв. м.

Податок на які об'єкти не потрібно платити:

об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, які повністю утримуються коштом відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими;

об'єкти, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені за законом, в тому числі їхні частини;

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожитки;

житлову нерухомість, непридатну для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнану такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади;

об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їхні частини, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і особам з їхнього числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, яких виховують самотні матері (батьки), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

об'єкти нежитлової нерухомості, що використовуються суб'єктами господарювання малого і середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності і / або в малих архітектурних формах і на ринках;

будівлі промисловості, віднесені до групи Будівлі промислові та склади (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, використовувані за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, але не здаються їхніми власниками в оренду, лізинг, позику;

об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що знаходяться у власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їхніх підприємств;

об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності релігійних організацій, (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича і / або господарська діяльність;

будівлі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від форми власності і джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг;

об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів із дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їхніх місцевих осередків і відокремлених підрозділів, які є неприбутковими і включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ і організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів із дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, в яких виховується п'ять і більше дітей.

Коли потрібно платити:

Податок нараховується з 1 липня, а оплата проводиться за минулий рік.

Сплатити податок потрібно протягом 30 днів починаючи з 1 липня або протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення.

Якщо податкова так і не надіслала вам квитанцію, варто звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути нарахування пені і штрафів.

Податок на житло потрібно платити один раз на рік. Прострочення сплати податку строком 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%. Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%. Уточнити, чи потрібно вам платити податок на нерухомість, можна в податковому відділенні за місцем реєстрації. Навіть якщо платіжка не надійшла, це не означає, що податкового зобов'язання немає. Водночас у Києві сім'ї бійців АТО звільнили від податку на житло.

До слова, у Києві 60% звернень до рієлторів стосуються малогабаритних квартир. Близько 20% населення столиці дають запити на приватні будинки та земельні ділянки в найближчому передмісті Києва.

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