Увечері у Києві сталася стрілянина: є жертва

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Фото: Нацполіція Гільза від кулі на місці стрілянини

Правоохоронці розслідують обставини стрілянини у Святошинському районі столиці

У четвер, 10 травня, увечері сталася стрілянина на вулиці Академіка Булаховського у Святошинському районі Києва. Інформація про стрілянину надійшла до столичної поліції близько 21:00. На місце події виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Внаслідок конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив у живіт опоненту. Потерпілого у непритомному стані госпіталізували до медичного закладу, де від отриманих поранень він помер.

На місці працювали експерти, кінологи зі службовими собаками, а оперативники встановлюють ймовірних свідків та очевидців злочину.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зусилля поліції спрямовані на встановлення та затримання підозрюваного.

Як повідомлялося, 10 травня у Оболонському районі столиці водій автомобіля Фольксваген ударив по голові поліцейського, за те що той зробив йому зауваження.